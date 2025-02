"Pelayo, la que se manifestaba en contra, concedió la licencia del crematorio de Estella hace cinco meses"

Jesús Alba, viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Jerez, y Ángeles Becerra, secretaria general del PSOE de Estella, han ofrecido una rueda de prensa para informar "sobre un hecho que el PP de Pelayo ha intentado ocultar a la opinión pública de Jerez y a los vecinos de Estella: la construcción de un crematorio en esta ELA de Jerez".

Sobre este asunto, “recordemos que el PP de Jerez, con María José García-Pelayo al frente y secundada por el alcalde de Estella, Ricardo Sánchez, utilizaron la construcción de un crematorio en Estella como arma política contra el anterior gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Jerez. En aquel momento, los dirigentes del PP, entonces en la oposición, se manifestaban en contra del proyecto y prometieron su rechazo".

Sin embargo, "la realidad es que hace cinco meses, Pelayo –senadora, presidenta de la FEMP y, algunos días de la semana, alcaldesa de Jerez– ha concedido la licencia para la construcción de este equipamiento con la complicidad de la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla, a pesar del rechazo de los vecinos y vecinas de Estella”, informa el viceportavoz del Grupo Municipal Socialista, Jesús Alba.

"El crematorio de Estella, otra mentira más de la campaña electoral de Pelayo"

En una nota de prensa, han asegurado que "durante la anterior legislatura, cuando el PSOE gobernaba en Jerez y el PP en Estella, el alcalde del PP en Estella, Ricardo Sánchez, junto a cargos locales y provinciales del PP iniciaron una intensa campaña de ataques contra el gobierno municipal socialista de Mamen Sánchez por este tema. Organizaron manifestaciones, concentraciones e intervenciones en el pleno.Impulsaron una recogida de firmas en contra del crematorio y lanzaron un bulo acusando falsamente al PSOE de haber concedido la licencia. Todo era mentira.”, recalca Jesús Alba.

“La tramitación de una licencia es un trámite reglado que no implica la concesión de la misma y requiere de diversos informes preceptivos: Nosotros cuando gobernamos nunca le dimos licencia al crematorio. En el momento en que el PSOE dejó el gobierno municipal, la licencia no había sido concedida. Y ahora se ha sabido que María José García-Pelayo, la que se manifestaba en contra del crematorio, concedió la licencia el 23 de septiembre de 2024, es decir, hace cinco meses. Y en todo esto, ha contado con la complicidad de Moreno Bonilla, su jefe en el PP, ya que la Junta ha emitido los informes necesarios para la construcción del crematorio.”, continúa Jesús Alba.

“Ante esta revelación, desde el PSOE nos planteamos varias preguntas: ¿Dónde está el alcalde de Estella del PP? Tanto Pelayo como Ricardo Sánchez parecen haber olvidado a sus votantes y las manifestaciones que encabezaron en contra del crematorio.¿Por qué el PP y Pelayo que publicitan hasta el último bache que parchean llevan cinco meses ocultando que han concedido esta licencia? ¿Por qué el alcalde de Estella lleva cinco meses en silencio sobre este tema? ¿Ha comprado el PP el silencio del alcalde de Estella con un puesto en la Diputación de Cádiz? Las explicaciones las tienen que dar Pelayo y Ricardo López, no al PSOE, sino a los vecinos y vecinas de Estella a los que van a castigar con el crematorio que tanto rechazan.” afirma el concejal socialista.

"Compromiso del PSOE de Estella con los vecinos y en contra de la construcción del crematorio"

Por su parte, Ángeles Becerra, secretaria general del PSOE de Estella ha reiterado que, “los vecinos y vecinas de Estella no queremos el crematorio ni antes, ni ahora, ni nunca. La postura del PSOE de Estella ha sido siempre clara: nos oponemos al crematorio y apoyamos a nuestros vecinos.” "No entendemos por qué ahora nadie se ha movilizado, ni siquiera el Ayuntamiento de Estella ha recurrido, protestado o alegado. El alcalde se ha quedado callado mientras su compañera del PP, Pelayo, concedía hace cinco meses la licencia para el crematorio, en contra de las reivindicaciones de los vecinos y vecinas de Estella", señala Becerra. "¿Por qué nuestro alcalde lo sabe desde hace cinco meses y no ha dicho nada? ¿Por qué está tan callado y ocultando lo que va a pasar dentro de poco? Van a construir un crematorio autorizado por Moreno Bonilla y Pelayo, los mismos que decían que no lo harían. El PP en Jerez y en Estella, Pelayo y Ricardo Sánchez, nos han mentido, nos han oc-ultado información y nos han traicionado.El PSOE de Estella reafirma su compromiso de seguir oponiéndose a esta construcción y de luchar por los intereses de los vecinos de Estella del Marqués” concluye Ángeles Becerra.