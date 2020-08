Estella no quiere un crematorio

El PP también ha mostrado su apoyo a los vecinos de Estella , de ahí que tanto el portavoz popular, Antonio Saldaña, como otros miembros del PP hayan participado en la manifestación . Los populares han recordado que la tramitación de un proyecto de actuación urbanística para instalar un crematorio en un suelo no urbanizable “no es acto reglado, por lo que si se está tramitando es por el que el PSOE de Mamen Sánchez así lo ha decidido a conciencia ”. Antonio Saldaña espera que, con independencia de la tramitación técnica del expediente, cuando el asunto llegue al pleno del Ayuntamiento, “ el PSOE de Mamen Sánchez no se posicione en contra de los vecinos de Estella” .

Sánchez subraya que el delegado de Urbanismo, José Antonio Díaz, “dijo en su día que el proyecto del crematorio es un acto reglado, y no es así. Si el Ayuntamiento de Jerez no lo hubiese tramitado no estaríamos así . Y nos sorprende que la empresa que lo quiere construir muestre interés ahora por reunirse con nosotros a raíz de la alarma social que se ha generado, cuando antes nunca quiso. No estamos conforme. Es una falta de respeto”.

El portavoz de dicha plataforma, Miguel Padilla, apuntó que los vecinos “ no concebimos que cerca del parque natural de Las Aguilillas , de la viña del Mosto de Nicolás, de la empresa de berros Royal Cress, del criadero de pollos, de la charca de protección de anfibios, de huertos y parcelas hayan dado luz verde para que se tramite la futura construcción del crematorio en una finca privada ”. Los manifestantes aseguran que esta construcción supondría “ malos olores, gases contaminantes, humos y limitar también el crecimiento de la localidad . ¿Quién va a querer vivir cerca del crematorio? Estamos pidiendo que se recalifique suelo para la construcción de casas, que no nos conceden, ¿y ahora van a permitir la instalación de un crematorio?”.

El PSOE “no aprobará la construcción del proyecto”

El delegado de Urbanismo, Infraestructuras y Desarrollo, José Antonio Díaz, dijo este domingo a este Diario que el alcalde de Estella, Ricardo Sánchez, “necesita agarrarse a cualquier polémica para avivar y mantener su conflicto con el Ayuntamiento de Jerez. Nosotros hemos tramitado una licencia que tiene que ser aprobada antes por la Junta de Andalucía, por sus propios compañeros de partido. No tiene la potestad del Ayuntamiento de Jerez, sino que debe llevar una aprobación previa por parte de la Junta y posteriormente se llevaría su aprobación al pleno municipal, donde todos los partidos se manifestarán con su voto si apoyan el crematorio detrás de Las Aguilillas o no”.

Díaz subraya que su posicionamiento “ya lo saben nuestros compañeros de partido de Estella que no vamos a apoyar ningún crematorio. ¿Qué quiere avivar el señor alcalde? Quiere avivar una polémica que no existe. Esta manifestación sólo es para su ego de defensor, que aviva un causa que no tiene sentido porque su partido, el PP, se manifestará en la Junta y luego en el pleno del Ayuntamiento. Así que lo que debería hacer es hablar con sus compañeros”. Desde el Ayuntamiento destacan que no se pueden “negar a tramitar actos reglados como el del crematorio. Ya luego es la Junta la que da la aprobación en un suelo no urbanizable”.