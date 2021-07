Mamen Sánchez: "Impedir el crematorio de Estella sería prevaricar"

La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, considera sin fundamento las últimas denuncias vertidas por la Plataforma contra el Crematorio' de la pedanía de Estella del Marqués después de que hayan asegurado que la zona en la que se va a levantar la instalación es una zona inundable del Río Salado y que por tal motivo no debería contar con permiso para ser levantada. A este respecto, la primera edil ha recordado que en la ciudad hay otras edificaciones, "como son las de Luz Shopping o Ikea que se levantan en terrenos inundables y ahí están".

La regidora insiste en quela postura del Ayuntamiento ha sido la propia de cualquier consistorio. "Si la Junta hubiera hecho alguna objeción pues lógicamente hubiéramos cumplido con la misma, pero la Junta de Andalucía ha dado todos sus beneplácitos, y los informes jurídicos son favorables y así se ha ido con los expedientes a Pleno". "Estamos -añadió- ante una empresa que tiene todos los requisitos jurídicos. Si nos opusiéramos estaríamos prevaricando, incurriendo además en un posible delito de responsabilidad patrimonial pues la compañía ha comprado unos terrenos y ha hecho inversiones".

Mamen Sánchez puso como ejemplo el siguiente: "Es como si en los locales comerciales de un edificio sed va a instalar un bar. Y usted no quiere un bar porque considera que le va a molestar. Por ello usted se opone. Pero no es menos cierto que, aunque me guste más o menos, no puedo impedirle que lo abra. Sería actuar de forma arbitraria", concluyó.