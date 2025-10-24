Pelayo pide al Gobierno de España "que se implique de manera directa en el ERE de Phone House"

María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez, ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez, "en concreto al Ministerio de Trabajo, que se implique de manera directa en la tramitación del ERE de Phone House", solicitud realizada este viernes en la inauguración de la Feria de Economía Local, donde también ha mostrado su apoyo a los autónomos.

"Estamos hablando de 99 mujeres, creo recordar que es el número exacto, fundamentalmente mujeres, que se están viendo afectadas por un ERE que la empresa Phone House ha planteado al comité de empresa. Saben ustedes que al ser un ERE que afecta a dos comunidades autónomas, en concreto a la Comunidad de Madrid y a la Comunidad Andaluza, la responsabilidad, la vigilancia, la mediación en la tramitación de ese ERE es del Gobierno de España y así lo trasladó la consejera de Empleo en el Parlamento de Andalucía. Eso lo saben también las trabajadoras y los trabajadores, por eso pedimos que el Gobierno de España se implique y que de alguna manera trabaje con la empresa, trabaje con Phone House para que sean especialmente generosos, respetuosos y sobre todo dialogantes a la hora de la tramitación de este ERE, porque estamos hablando de 99 puestos de trabajo, fundamentalmente de mujeres", explicó María José García-Pelayo.

Añadió la regidora que "yo he tenido como alcaldesa, igual que Nela García como delegada de Empleo, reuniones con el comité de empresa, me he reunido también con la empresa Phone House en Madrid y hemos puesto a disposición tanto de la empresa como de las trabajadoras todas las alternativas con las que a nivel municipal podrían contar. Pero es fundamental que de la misma manera que la Junta de Andalucía lo ha hecho también y se ha puesto a disposición, sería fundamental que el Gobierno de España imponga su autoridad, ponga su autoridad encima de la mesa para que este ERE no sea un ERE dañino en ningún caso para las trabajadoras de Phone House".

También mostró su apoyo María José García-Pelayo a los autónomos haciendo otro llamamiento al Gobierno "que me parece que es importante y es pedirle que rectifique, pero que rectifique de una manera clara, porque se anunció que se iban a subir las cuotas de los autónomos hasta 206 euros mensualmente. Parece que ha dado un primer paso para rectificar, pero parece que no da el segundo paso. Parece que lo que está buscando el Gobierno de España todavía son otras medidas que de alguna manera le permitan al Estado ingresar más porque haya más cuotas, más cuantías en las cuotas de los autónomos. Lo que pedimos es que dejen a los autónomos en paz, que dejen a los autónomos hacer lo que ellos saben hacer, que es crear empleo con muchísimo sufrimiento y con mucho sacrificio personal".