Pelayo: "Los presupuestos confirman el compromiso de la Junta con Jerez"

La alcaldesa María José García-Pelayo ha asegurado este jueves que los presupuestos de la Junta son "los que preveíamos, porque son los presupuestos que hemos venido trabajando con la Junta de Andalucía desde junio del año 2023, incluso, antes de ser gobierno de la ciudad". en este sentido, ha detallado que "ya teníamos claro cuáles son los proyectos necesarios para Jerez, para que definitivamente despegue y diversifique su economía". "Los presupuestos de la Junta de Andalucía, pues, vienen a confirmar el compromiso de la Junta de Andalucía con Jerez", ha recalcado.

En este sentido, la alcaldesa ha hecho hincapié "en la confirmación de la apuesta por el centro de formación público de San Juan de Dios en formación aeroespacial que va de la mano, como digo siempre, del aeronáutico, pendiente de resolver la convocatoria de subvenciones por parte de la Consejería de Industria". "52 empresas se han presentado, por lo tanto, la gente que estudie en San Juan de Dios tendrá un espacio en el que poder trabajar", ha dicho

Durante su valoración, Pelayo ha recordado que el IES Lola Flores también era "otro gran compromiso y ahí está la confirmación presupuestaria". "También importante, y dentro de muy poquitos días tendremos aquí la consejera de Cultura e informará de novedades en relación con un proyecto muy importante para nuestra ciudad", ha comentado.

Durante su comparecencia, la alcaldesa ha señalado que las obras de finalización del Museo del Flamenco también están contempladas en presupuesto: "Ha sido especialmente duro resolver el contrato, sacar otra licitación... pero ya tenemos los recursos". Al tiempo que ha destacado, en este caso en materia de Fomento, "la apuesta decidida que se va a hacer por el acondicionamiento de la A-2004. Queremos que cuanto menos vengan las partidas presupuestarias necesarias para la redacción del proyecto" y se ha referido a la futura Ciudad de la Justicia, cuyo proyecto se presentará en Jerez pasadas las Navidades.

Dentro del área sanitaria, Pelayo ha mostrado su satisfacción por los recursos previstos para el centro de salud mental del Hospital de Jerez, para la apertura del centro de salud de Esperanza de la Yedra y la redacción del proyecto del centro de salud de la zona norte.

"Tengan en cuenta que casi teníamos el contador a cero de proyecto. Es decir, no había nada salvo, creo, que el Museo del Flamenco de Andalucía y el centro de salud de Esperanza de la Yedra, salvo esos dos", ha destacado. Por ello, ha justificado que ha sido necesario "empezar casi desde cero". Sin embargo, ha señalado la importancia de que los proyectos enumerados estén ya en tramitación y cuenten, además, con "el compromiso político" que permitirá que sean "una realidad".

Por todo ello, María José García-Pelayo se ha mostrado "tranquila, defendiendo siempre a Jerez". Aun así ha recalcado que "siempre vamos a aspirar a más y lo bueno es que tenemos un Gobierno que, cada vez que pedimos, nos da. Sinceramente, estamos contentos", ha concluido.