Pepe del Morao llevará por todo el país la tradición de la zambomba de Jerez con el musical 'Amor en la Tierra'

El delegado de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura, Francisco Zurita, ha felicitado al guitarrista y director Pepe del Morao, por el lanzamiento del musical flamenco 'Amor en la Tierra,' un proyecto musical que recorrerá distintos puntos del país con el propósito de llevar la tradición de la zambomba jerezana reinterpretada bajo una perspectiva contemporánea.

Durante el acto de presentación, que ha tenido lugar en el Alcázar, Francisco Zurita ha destacado que se trata de “una magnífica oportunidad para dar a conocer nuestras raíces. Culturalmente, Jerez se ha convertido en un atractivo para el público nacional durante el periodo navideño y este proyecto es una manera de acercarnos también a otros territorios, una iniciativa que agradecemos porque a su vez ayuda a dar mayor notoriedad a la ciudad en su proceso hacia el título de Capital Europea de la Cultura en 2031”. El delegado de Cultura ha insistido en que “iniciativas como esta nos ayudan a seguir proyectando la identidad jerezana, su arte y su talento y a reforzar el posicionamiento de nuestra ciudad en el panorama cultural nacional e internacional”.

Otro instante de la presentación del musical de Pepe del Morao. / Manuel Aranda

Por su parte, el director del espectáculo, Pepe del Morao, quien ha estado acompañado también por la productora Marisa Carballo, de Encaje de Bolillos & LaDecontadora, ha explicado que "es un musical con el alma de una zambomba, que tiene el sello de Jerez, con un toque innovador. Nos encontramos frente a una obra que aglutina legado de temas musicales de grandes autores".

Con más detalle, según el equipo de producción, 'Amor en la Tierra' es un musical flamenco contemporáneo de gran formato, dirigido por Pepe del Morao. Combina flamenco, espíritu navideño y vanguardia escénica en una experiencia única. La propuesta presenta una revisión artística y simbólica de la historia de la Anunciación, reinterpretada a través del lenguaje profundo y universal del flamenco.

Cuenta con un elenco de primer nivel, formado por reconocidos artistas y jóvenes talentos que fusionan tradición y modernidad, acompañados de música original, proyecciones audiovisuales, coreografía y una escenografía inmersiva que transforma el espacio teatral en una experiencia sensorial. La gira incluye ciudades como Madrid, Burgos, Santiago, Coruña, Marbella, Toledo, Plasencia, Granada, Mérida, Jerez, Ávila y Salamanca.