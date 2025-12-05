Perdido en Jerez un guacamayo de cuatro meses
El dueño solicita la colaboración ciudadana para encontrar al animal, desaparecido por la zona de Olivar de Rivero
Incendio en un cuarto de contadores de un complejo residencial en la calle San Blas de Jerez
Un jerezano ha denunciado la pérdida de un guacamayo de cuatro meses y solicita la ayuda ciudadana para encontrarlo. El ave se ha perdido este jueves por la zona de Olivar de Rivero, está totalmente documentado y porta microchip. El dueño ha denunciado también su desaparición en la Policía Local y también ha sido notificada al RAIA (Registro Andaluz de Identificación Animal).
