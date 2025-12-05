Perdido en Jerez un guacamayo de cuatro meses

Un jerezano ha denunciado la pérdida de un guacamayo de cuatro meses y solicita la ayuda ciudadana para encontrarlo. El ave se ha perdido este jueves por la zona de Olivar de Rivero, está totalmente documentado y porta microchip. El dueño ha denunciado también su desaparición en la Policía Local y también ha sido notificada al RAIA (Registro Andaluz de Identificación Animal).