Rocío Gallardo, la jerezana ganadora de Gran Hermano y un maletín con 300.000 euros

Rocío Gallardo Ramos ha alcanzado la gloria televisiva en España al ser la primera mujer jerezana que gana un concurso de reality nacional , Gran Hermano, que, entre otras satisfacciones personales, le ha reportado un premio en metálico de 300.000 euros.

Esta peluquera de 30 años, natural de Jerez de la Frontera, se quedó en "estado de shock" cuando Jorge Javier Vázquez anunció el ganador de la edición número 20 del célebre programa de Telecinco que inició su andadura en el año 2000 con el triunfo del gaditano Ismael Beiro.

Él pasó 90 días en la casa de madrileña de Soto del Real mientras que, a Rocío Gallardo, sólo le han hecho falta 42 noches para alzarse con el triunfo en el, probablemente, más famoso concurso de la telerrealidad española.

Rocío no ha estado sola porque en la vivienda de Guadalix de la Sierra permaneció acompañada casi hasta la final por su inseparable amiga Desirée Torrecilla, curiosamente otra peluquera jerezana de 31 años que finalizó en quinta posición en la edición actual de 2025.

Rocío Gallardo es sujetada en brazos por sus compañeros de Gran Hermano 20 tras proclamarse ganadora del célebre concurso.

¿Pero, quién es Rocio Gallardo? Así es la ganadora de Gran Hermano 20

Rocío Gallardo es una joven jerezana soltera de 30 años y estilista de profesión que trabaja (es una de las propietarias) en la peluquería 3D, situada en la calle Arquitecto Hernández Rubio, en la urbanización Las Bodegas en la zona sur de la ciudad.

Estudió en el IES Andrés Benítez y entre sus pasiones, además de su familia, están los animales, los viajes y el ocio.

Ha tenido pareja recientemente pero ahora ha estado volcada con el concurso de Gran Hermano y con su inseparable amiga Desireé, a quien pidió "matrimonio" informalmente para sellar su amistad durante su estancia conjunta en el reality.

Es amante de los animales y tiene en su domicilio de Jerez a un loro que se llama Curro y a su querida perrita Betty.

Además, adoptó hace poco tiempo a un gato callejero en una bonita historia que publicó en su cuenta oficial de Tik Tok y que ya lleva 1,5 millones de reproducciones.

Con el dinero ganado en Gran Hermano 20, Gallardo tiene previsto hacer, de momento, tres inversiones: Comprarse una autocaravana, viajar con su familia a la República Domicana y ayudar a su amiga Desirée con la entrada de un nuevo piso que se va a comprar.