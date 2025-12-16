La icónica revista Vogue se rinde al talento de Jerez: la cantante Judeline protagoniza su portada

Jerez es tierra de talento, de eso no hay duda, y la icónica revista Vogue lo sabe. Es por ello que el pasado mes de noviembre, ‘La Macanita’, María Terremoto, Gema Carrasco, Leonor Leal y Gema Moneo, junto a otras artistas de diferentes procedencias protagonizaron su portada para conmemorar el Día Internacional del Flamenco.

Apenas dos meses después, otra artista nacida en Jerez ocupa la portada de Vogue. Se trata de la joven cantante Judeline, de 22 años, nacida en Jerez y criada en barbate. La artsita actualmente supera los cuatro millones de oyentes mensuales en Spotify y ha actuado en el festival Coachella y ha protagonizado colaboraciones internacionales con artistas como Sega Bodega. consolida su lugar entre los grandes nombres del panorama actual gracias a una primera portada en Vogue que la consagra como icono pop y de estilo, algo que ya venía apuntando su demandada presencia en primera fila de importantes desfiles internacionales.

Portada de enero de 2026 con la cantante Judeline, nacida en Jerez, como protagonista. / Kate Bellm

La artista gaditana protagoniza para Vogue un reportaje onírico en distintas localizaciones de Mallorca, capturado por la fotógrafa inglesa Kate Bellm, gran conocedora de la isla y al frente del icónico Hotel Corazón. Además, concede a Vogue una entrevista en pleno proceso creativo, en la que cobra un especial protagonismo su madre, que apunta el proceso de una evolución personal hasta el actual momento en el que “ha madurado, está viendo lo que hay y me está demandando más; y yo aquí estoy, feliz”.

Judeline en una de las fotografías incluidas en el reportaje de Vogue. / Kate Bellm

Para otras artistas como Amaia, Bad Gyal, Aitana o Rosalía, su primera portada en Vogue supuso un impulso decisivo. En el caso de Judeline, este hito llega siete años después de irrumpir en la esfera pública.

A lo largo de la entrevista habla sobre las dificultades de trabajar en la industria y lo duro que es hacer un disco y reflexiona sobre qué es el éxito para ella. "Yo quería ser Lady Gaga de pequeña. Me moría con Katy Perry o con Avril Lavigne. A la mujer siempre le dicen que la única forma válida de triunfar es esta cosa de estrella del pop, pero hay muchísimas otras maneras de hacerlo. Eso me ha tranquilizado. El saber que yo también puedo valer para muchos tipos de éxito distintos”, asevera la cantante la cantante.

Una de las imágenes de Judeline para la revista Vogue. / Kate Bellm

También explica la evolución de su relación con la moda, lo importante que es para ella la sexualidad y sobre quiénes son sus referentes: “En el panorama local, Rossy de Palma es una supermusa para mí. La adoro. Quiero ser como ella de mayor. Aunque también me interesa un montón la trayectoria de Marisol, que decidió retirarse por completo del ojo público y tener una vida tranquila. Ese es el tipo de recorrido que más admiro y seguramente será el que yo siga. Cumpliré mis cincuenta y diré: ‘Pues ya. Me voy al campo con una vaca a meditar’”.