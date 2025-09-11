El periodista Vicente Vallés inaugura los Cursos de Verano de Jerez

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), la Universidad de Cádiz (UCA) y el Ayuntamiento de Jerez han puesto en marcha de forma conjunta, por primera vez, la celebración de Cursos de Verano 2025 en este municipio, con el nexo común de la candidatura Jerez 2031 a la Capital Europea de la Cultura. El periodista Vicente Vallés pronuncia la conferencia inaugural este sábado, 13 de septiembre, con una conferencia/coloquio sobre 'El Valor de la cultura en los informativos de televisión'.

El acto de inauguración contará con la presencia de los rectores de ambas universidades, José Ignacio García y Casimiro Mantell; la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y el consejero de Universidades, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, entre otras autoridades.

Para esta primera edición de cursos, que se impartirán entre el 15 de septiembre y el 2 de octubre en el Conjunto Monumental del Alcázar de Jerez, se han programado cinco cursos sobre flamenco, gastronomía, comunicación, novela histórica y turismo.

Dichos cursos cuentan con ponentes relevantes del ámbito de la literatura, como las escritoras Carmen Posadas e Isabel San Sebastián; el abogado y activista del Pueblo Gitano Juan de Dios Ramírez Heredia; cantaores como María Vargas, Zaira Malena, Juana la del Pipa y Mateo Soleá, y chefs distinguidos con Estrella Michelin, como Juan Luis Fernández e Israel Ramos; así como investigadores y especialistas en los campos del turismo y la comunicación audiovisual.

El programa de los Cursos de Vernao 2025 incluye cinco cursos diseñados con una orientación estratégica hacia la identidad cultural, la sostenibilidad y el desarrollo territorial. Tres de ellos han sido impulsados directamente por la Universidad de Cádiz, mientras que los dos restantes cuentan con la coordinación académica de la UNIA. Las inscripciones pueden formalizarse a través del portal oficial cursosdeverano.unia.es, donde también se detalla el procedimiento para solicitar becas.