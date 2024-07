Los perros abandonados en Jerez llegan a las protectoras en condiciones "terroríficas"

Uno de los perros que se encuentra en la protectora 'No Me Abandones' que espera una familia.

El 43% de los perros abandonados de todo el año entran en las protectoras entre los meses de mayo y septiembre. Según el informe de la Fundación Affinity, casi la mitad del total de los ingresos se producen en el periodo estival, con especial incidencia en julio y agosto, además de enero, tras la vuelta de las vacaciones navideñas.

La Real Sociedad Canina de España (RSCE) ha lanzado este año su campaña de concienciación contra el abandono de perros, bajo el título 'El abandono no es el destino', coincidiendo con el verano y la proximidad de la operación salida. Según esta entidad, "el abandono

no entiende de perros pero sí afecta de forma desigual a perros de raza que a mestizos. En concreto, sólo el 5,7% de los perros detectados en los centros son de raza".

En Jerez las protectoras ya están sufriendo este repunte de abandono. Desde 'No me abandones', su presidenta Fátima González, denuncia que aproximadamente ha aumentado la entrada de perros en un 20-25% con respecto a veranos anteriores : "Pero no sólo ha aumentado, sino que los últimos rescates que hemos hecho son terroríficos. Los perros llegan en unas condiciones terroríficas de desnutrición, de leishmania, de heridas... Una de las últimas una perra, con su bebé, estaba acribillada a plomillazos con una leishmania que se le sale por las orejas y un ojo destrozado. Estamos viendo mucha maldad".

Mari Paz Calderón, presidenta de la protectora San Antón, apunta además que no sólo aumetan los abandonos en verano, "sino que no hay adopciones". "Lo mismo de siempre, las protectoras estamos hasta arriba, sin medios, con perros que entran enfermos o han tenido una vida que no es normal... Y en cuanto a los gatos es tremendo, nos entran camadas y camadas de gatitos. Abandonos, abandonos y pocas adopciones, y el verano es la época más cruda".

Tenencia responsable de animales

Esta semana se ha celebrado en Cádiz una jornada de concienciación sobre tenencia responsable de animales de compañía organizada por el Colegio Oficial de Veterinarios de Cádiz y la Subdelegación de Gobierno, centrada en una fecha tan crítica como es el verano.

La presidenta del Colegio Oficial de Veterinarios de Cádiz, Cristina Velasco, ha dado una serie de consejos sobre el cuidado de nuestra mascota en verano de cara a su bienestar y salud, como mantenerla siempre bien hidratada, no dejarla nunca en el interior de un vehículo donde la temperatura puede aumentar mucho en pocos minutos o acudir siempre al veterinario antes de realizar un viaje, ya sea dentro o fuera de la unión europea.

La Ley 7/2023 de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales establece el marco normativo para alcanzar la máxima protección de los derechos y el bienestar de los animales de compañía, y entre las acciones encaminadas para alcanzar dicho fin expresamente recoge la promoción de la tenencia y convivencia responsable, así como fomentar entre la ciudadanía la protección de los derechos y el bienestar de los animales.