Más de 2.200 personas entre desalojados y evacuados en la zona rural de Jerez por la crecida del río Guadalete

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha actualizado en la tarde de este viernes 6 de febrero las cifras de afectados por la histórica crecida del río Guadalete. Así, desde que empezaron a inundarse los primeros núcleos la pasada semana en la zona de Las Pachecas hasta esta jornada son 2.289 las personas que han tenido que ser evacuadas o desalojadas. La mayor parte de este número son habitantes de núcleos como La Greduela, La Ina, Las Pachecas, Los Cejos del Inglés, El Portal, Portalillo y La Corta, que se encuentran anegados totalmente o en parte por la crecida del río.

Ahora bien, a estos se suman otros desalojos que se han producido de manera puntual en otros enclaves rurales más alejados del río en los que se han tenido que realizar desalojos puntuales por la afección de arroyos. Es el aso de algunos realojos realizados en puntos de San Isidro del Gualalete, la barriada del Rabanito en Guadalcacín o en Mesas del Corral.

No obstante, la crecida del río también está afectando a las carreteras de la red provincial que conectan la zona rural. Aunque el Ayuntamiento habla de "4.927 personas incomunicadas por carretera" lo cierto es que, al menos hasta las siete de esta tarde, los vecinos tenían alternativas para entrar y salir de sus núcleos, salvo aquellos, claro está, por las inundaciones. Así,

No obstante, se continúa realizando un seguimiento sobre el estado del Arroyo Salado, que discurre en paralelo a la autopista AP-4, porque en, caso de desbordamiento, podría cortar la A-2003 a la altura de la entidad local autónoma de Estella, circunstancia que provocaría que se dificultaran notablemente las conexiones por carretera en la zona rural, aunque seguirían teniendo acceso desde La Barca.

Por otro lado, de las 2.289 personas evacuadas actualmente, hay 228 realojadas en distintos equipamientos. Entre ellas hay 47 en el Albergue Municipal, 36 en el Albergue de Inturjoven, 36 en hoteles de la ciudad, 32 en el Hogar San Juan, 59 en Cáritas El Portal y siete en el colegio público Virgen del Mar de El Portal. Además, 11 se encuentran atendidas en el Pabellón de los Deportes de Chapín.