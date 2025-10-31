Piden colaboración ciudadana para localizar a dos testigos de una agresión sexual en la playa de Valdelagrana

El pasado 9 de octubre, una jerezana que se encontraba paseando por la playa de Valdelagrana fue víctima de un intento de agresión sexual por parte de un hombre de 47 años de edad que la asaltó de espaldas agarrándola por el cuello y tirándola a la arena. Ahora, sus familiares han apelado a la colaboración ciudadana para tratar de localizar a algunos testigos de lo ocurrido.

Según relatan los familiares de la víctima, en el lugar se tomó declaración a uno de los testigos, pero no a otra persona que estaba tomando el sol en las inmediaciones y que socorró a la mujer cuando se produjo el intengo de agresión.

Estos también hace mención de una mujer que paseaba por su perro por la zona —estaba en el mirador del paseo marítimo— y que, según cuentan estas mismas fuentes, había tenido un altercado previo con el presunto agresor y que alertó a la Policía de la agresión a la víctima. Sin embargo, estas dos personas no han podido ser identificadas hasta el momento de ahí que se apele a la colaboración ciudadana para localizarlas.

Para ello, los familiares han hecho un llamamiento para que estas personas, o quienes le conozcan, aporten la información necesaria de cara a la investigación policial y judicial que se está realizando. Para ello, piden que se pongan en contacto con la unidad de atención a la familia y mujer de la Comisaría de la Policía Naiconal en Jerez —su correo es jerezfrontera.ufam@policia.es—

Los hechos ocurrieron en la tarde del 9 de octubre en las proximidades del Parque de Los Toruños, en Valdelagrana. El presunto autor se abalanzó sobre la mujer, que empezó a gritar alertando a dos personas que se encontraban en las inmediaciones de este punto del litoral portuense. Los dos acudieron en su ayuda y el agresor salió huyendo, aunque posteriormente fue detenido por la Policía. No obstante, tras prestar declaración, quedó en libertad.