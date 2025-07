Piden la inscripción en el Registro Civil de todas las víctimas de la represión franquista en Jerez

El Grupo Memorialista de Jerez y la Plataforma de la Memoria Democrática han pedido "en numerosas ocasiones al Ayuntamiento de Jerez que practicara las diligencias necesarias para instar al Registro Civil a la inscripción de todas aquellas víctimas que sabemos que, habiendo sido asesinadas en Jerez en el contexto de la Guerra Civil, no constan en dicho Registro Civil. El ayuntamiento, que terminó cerrando la Oficina de Memoria Histórica, no hizo nada, no movió un dedo". (Véase: https://memorialistasenjerez.blogspot.com/2021/04/ayuntamiento-de-jerez-donde-esta-la.html).

A tal efecto, a principios de 2025, el Grupo de Memorialistas de Jerez se dirigió al fiscal de la Memoria Democrática de la provicia de Cádiz, José Miguel Ruiz de Molina Sánchez (fiscal delegado de Derechos Humanos y Memoria Democrática en la Fiscalía Provincial de Cádiz), presentándole un estudio apoyado en documentos históricos y testimonios varios acerca de las víctimas mortales en Jerez, más una víctima en Bornos y otra en Trebujena que, por datos veraces, se sabe que fueron asesinadas y que no constan aún en el Registro Civil", apuntan desde el Grupo. "A nuestra instancia, y con el mencionado estudio como respaldo documental, el fiscal de la Memoria Democrática de la provincia de Cádiz, ya se ha dirigido, a su vez, al Registro Civil para que pase a inscribir a dichas víctimas documentadas".

El Grupo de Memorialistas de Jerez, "apoyado por el fiscal de la Memoria Democrática de Cádiz", procede de esta manera al amparo de la disposición adicional octava de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil; y artº 22.5 y 29.3 de la Ley de Memoria Democrática vigente (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-17099) y https://www.europapress.es/nacional/noticia-desaparecidos-guerra-civil-franquismo-seran-inscritos-registro-civil-20110622191222.html que busca tres objetivos:

1.-Dignificación de las víctimas y su memoria, es decir: promoción de la reparación moral y la recuperación de la memoria personal, familiar y colectiva de las víctimas.

2.-Completando la laguna informativa que ahora padecen los Registros Civiles en materia de inscripción de víctimas de la Guerra Civil, un mejor conocimiento histórico de los hechos, ya que tanto los investigadores como las instituciones del estado (como: https://www.cultura.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/cdmh/portada.html) suelen tomar como base veraz de la información los documentos obrantes en los Registros Civiles.

3.-Que las familias de las víctimas tengan más fuentes documentales para la solicitud de 'Declaración de reconocimiento y reparación personal' de la que habla la Ley de Memoria Histórica vigente en su artículo (véase al respecto: https://mpt.gob.es/memoria-democratica/ayudas-a-las-victimas/declaracionreparacionyrec.html)

El Grupo de Memorialistas de Jerez toma esta iniciativa, de la mano del Fiscal de la Memoria Democrática de Cádiz, "pensando que podría servir de referencia y aliciente a otros grupos de investigadores, familiares de víctimas, instituciones, asociaciones, etc., para que en otras ciudades y pueblos de Andalucía se inscriban en el Registro Civil los nombres de las víctimas de los viles asesinatos del régimen franquista en el contexto de la guerra civil y el franquismo. El Grupo de Memorialistas de Jerez agradece a la asociación de familiares de víctimas del franquismo en Jerez y a José Miguel Ruiz de Molina Sánchez su colaboración para los mencionados fines".

El final del proyecto, ahora en marcha, está pendiente por tanto de la instrucción del oportuno expediente por parte de los Registros Civiles operativos en las circunscripciones de Jerez, Bornos y Trebujena.