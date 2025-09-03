Pierde el control de su vehículo por embriaguez, vuelca y choca con dos coches estacionados en la avenida Rey Juan Carlos I de Jerez

La Policía Local de Jerez ha realizado siete intervenciones por la comisión de presuntos delitos contra la Seguridad Vial en los últimos días, igualmente, en un control realizado en la Zona Norte, la Policía Local tramitó cinco denuncias con sus pertinentes propuestas de sanción a cinco conductores de patinetes eléctricos (también denominados 'vehículos de movilidad personal' o VMP), siendo además una de ellas con el agravante de circular con pasajero, y que transitaban por el acerado, lugar en el que está prohibido ante el riesgo evidente que genera para los peatones.

En cuanto a las intervenciones respecto a la comisión de presuntos delitos contra la Seguridad Vial destaca la realizada en la avenida Rey Juan Carlos I cuando el conductor de un vehículo perdió el control del mismo debido a su estado de embriaguez, lo que ocasionó el vuelco del turismo y su impacto con otros dos coches que estaban estacionados. El conductor ofreció resultado positivo en la prueba de alcoholemia de 1,47 mlgr/ y 1,44 mlgr/l.

Igualmente, en intervención junto a Policía Nacional, en la calle Gabriel Guerra, se intercepta a un ciclomotor que carecía de seguro e ITV y cuyo conductor carecía de permiso. Queda intervenido el ciclomotor y se instruyen las oportunas diligencias.

También fue interceptado el conductor de un turismo que colisionó contra un semáforo de la Glorieta Simó de la Riva (Glorieta del Catavino), en calle Miró tras haber abandonado el lugar del accidente.

De igual manera, en la zona centro, agentes de la Policía Local interceptan en un control de alcoholemia a una conductora sin permiso de conducir declarado por sentencia judicial, por lo que se instruyen las oportunas diligencias. En este mismo control de alcoholemia se realizan 23 pruebas, en las que dos conductores superan la tasa y son denunciados administrativamente.

Igualmente, la Policía Local ha realizado desde en los últimos días un total de 11 intervenciones denominadas de 'Servicios Humanitarios', referidos a la ayuda en sus propios domicilios a personas mayores que precisan asistencia para su incorporación, a excepción de un caso en el que se precisó traslado en ambulancia al Hospital, y en otro, en el que un menor junto a su madre por un caso de ansiedad hubieron de ser trasladados en el propio vehículo policial al Centro de Salud de La Milagrosa.

En otro orden de cosas, la Policía Local sigue realizando los controles de barriada en Icovesa, La Plata y Las Torres, y el martes realizó una intervención en calle Barranco por consumo de marihuana en la vía pública. Asimismo, se ha prestado servicio sin mayores incidencias en la Feria de Estella del Marqués y en la Romería de La Ina.