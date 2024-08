El pintor jerezano Pepe Solera, primer premio en la Bienal de los Santos de Maimona

Continúa los éxitos de los pintores jerezanos y de la zona en los muchísimos certámenes de pintura que, en este verano festivo, pueblan el territorio español. Ya hemos comentado como la valía extraordinaria de los mismos y el momento dulce en el que se encuentra nuestra pintura hace que los palmarés de los premios y concursos que existen cuenten con nuestro artistas llenando de rigor, solvencia y hasta trascendencia creativa una concursística que tiene en la pintura de Jerez de los mejores apoyos. Hemos venido escribiendo, afortunadamente, con mucha frecuencia, como los pintores jerezanos, sin solución de continuidad participan con éxito en todo tipo de certámenes, dando a conocer la valía de la pintura que se hace en Jerez. Algo que no se debe quedar sólo en el éxito y en su trascendental noticia sino que debe tenerse como valor puntuable para hacer grande ese espíritu cultural que aspira a mucho. La carrera para que la ciudad sea sede la Capitalidad Europea de la Cultura debe tener al arte de Jerez como uno de su principales pilares de apoyatura. Creo que no se es consciente de lo que tenemos o, por lo menos, no lo suficiente. Son tantos y tan buenos que plantear una relación sería interminable. Artistas que, en otros sitios, serían los abanderados de la cultura y de la ciudad, aquí, parece como si no se les diera la importancia que realmente, tiene. Autores que están en las primeras galerías de España, artistas que están becados por todos el mundo, artistas con obras en las primeras colecciones del país, que exponen en centros de arte de mucha importancia - sirva como ejemple que en el recientemente creado Museo del Realismo de Almería, el mismo ha inaugurado su programa de exposiciones temporales con tres muestras tremendamente significativas: Joaquín Sorolla, Antonio López y el jerezano Eduardo Millán-. En definitiva, lo mejor de lo mejor. Algo que habría que tenerse muy en cuenta.

En esa dinámica de prevalencia de los pintores jerezanos en la concursística española hay que mencionar a Pepe Solera que ha obtenido el Primer Premio en la Bienal de Pintura de la población pacense de los Santos de Maimona. El pintor jerezanos es uno de los apasionados pintores que tanto abundan en la zona y que, con su trabajo, callado y constante, da trascendencia a la pintura de esta ciudad. La obra ganadora, 'El camino de la viña' es un paisaje bien tratado, con una solvencia pictórica llena de sentido y el habitual aporte veraz que el pintor concede a su obra. Se trata de un paisaje de la campiña jerezana, con una suave ladera cubierta de viñas que dejan entrever es esplendor lumínicos de contundente impacto visual.

Pepe Solera es artista que expuso la temporada pasada en el Espacio Abierto de la calle Alvar López y es pintor que domina la escena; es artista seguro que emplea muy bien la paleta y que descubre a un artista que goza con lo que hace.

De nuevo, la pintura jerezana reluce en todo su esplendor. La potencia creativa que aquí existe es todo un corazón que bombea la más absoluta capacidad cultural a un pueblo que debe ser consciente de lo que, de verdad, tiene.