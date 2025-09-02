Pisa de la Uva 2025: Y se hizo el vino de Jerez... sin sorpresas, pero con mucha expectación

Pisadores en plena faena en el acto de la Pisa de la Uva 2025.

Con el final del verano se extienden por toda España celebraciones dedicadas a la vendimia y en Jerez cobran más relevancia año tras año. Este martes, 2 de septiembre, volvió a representarse en el Reducto de la Catedral de Jerez el tradicional acto de la Pisa de la Uva, el más icónico de estas las Fiestas de la Vendimia, declaradas de Interés Turístico Internacional.

En torno a las 20:00 la mayoría de los viandantes del centro se dirigían hacia la Catedral de Jerez, cuyo reducto, una vez, engalanado, fue el escenario perfecto para acoger este acto. En esta ocasión, los lugareños y visitantes que se animaron a asistir pudieron hacerlo sentados en alguna de las pocas sillas o, por primera vez, a los pies de la escalinata, donde colocaron una pantalla que retransmitió en directo el acto.

La Pisa de la Uva es el acto institucional que da inicio oficial a las Fiestas de la Vendimia (cuya programación arrancó el pasado 30 de agosto), los festejos en torno a un vino que es importante para los jerezanos y jerezanas, y un elemento fundamental para lograr la Capitalidad Gastronómica 2026.

El evento comenzó con una mención especial al ratonero bodeguero andaluz jerezano, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad por ser “vigilante silencioso de nuestros vinos”.

A continuación, con las autoridades municipales y provinciales como asistentes en primera fila, representantes de colectivos jerezanos, así como personalidades del mundo del vino y la cultura, se dio paso a la actuación de dos grandes figuras del flamenco ‘El Mijita’ y Pepe del Morao. Ambos interpretaron un fandango, ‘Vendimia de jerez’, y la bulería, ‘De la parra sale el vino’. Cantaron también a la tierra albariza, al caballo cartujano que baila al compás de la bulería, arrancando un caluroso aplauso de todos los presentes.

Vendimiadoras y vendimiadores en el acto de la Pisa de la Uva 2025. / Manuel Aranda.

Un año más, se volvió a escenificar la estampa más vistosa y llamativa de la pisa: el desfile de las vendimiadoras y vendimiadores de blanco inmaculado y fajín en tonos ‘azul jerez’ a ambos lados de la escalinata, cargando un cesto con la uva recolectada. Todo ello al son de la Banda Municipal de Jerez interpretando una composición del jerezano Manuel Alejandro.

Fue entonces cuando el vicario, Miguel Ángel Montero Jordi, bendijo la vid “y el trabajo de las personas que están detrás”. Lo hizo con todos los asistentes en pie, en uno de los momentos de mayor solemnidad. Este paso fundamental dio lugar al siguiente, a aquel que da nombre al acto: la Pisa de la Uva cosechada en la campaña de 2025.

La cuadrilla de pisadores molturó la uva con los pies en el lagar colocado para la ocasión ante la fachada de la antigua iglesia Colegial, mientras se oía una famosísima melodía conocida por todos, ‘La Zarzamora’ de los autores Quintero, León y Quiroga.

El primer mosto de la Pisa de la Uva 2025. / Manuel Aranda

La representación de la pisa, que se realiza desde 1948, permanece invariable en los últimos años. Sin sorpresas, ni novedades en el desarrollo del evento, aunque sí con una enorme expectación y mucha ilusión. Hubo que esperar apenas unos instantes para vivir el instante glorioso y culmen del evento: ver emanar el primer mosto al abrir la piquera... Y se hizo el vino de Jerez, el ‘milagro’ que año tras año desde hace siglos, se obra en esta santa tierra.

San Ginés de la Jara, en el acto de la Pisa de la Uva 2025. / Manuel Aranda

Montero Jordi se convirtió de nuevo en protagonista al bendecir el nuevo caldo delante de San Ginés de La Jara, patrón del gremio vinatero y faenas de vendimia del Marco de Jerez desde el siglo XVIII, con el repicar de las campanas.

Este es el homenaje que año tras año la ciudad brinda (nunca mejor dicho) a la tradición, al origen del jerez y de su cultura vitivinícola, imprescindible para entender esta tierra.

El vínculo entre la uva, el vino y la divinidad es innegable. Dando por bueno este axioma, Jerez y el Marco están más cerca de la gloria.