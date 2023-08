La plaga de moscas de Jerez ya está controlada aunque la nave de carne sigue clausurada

La plaga de moscas que ha sufrido parte de la ciudad hace días ya está controlada. El cambio ha sido evidente desde el momento en el que las autoridades encontraron el foco de la plaga en el polígono industrial de El Portal.

El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos y Desarrollo Sostenible, Jaime Espinar, hace balance de lo ocurrido y pone en valor la rápida respuesta tras conocer la denuncia de los vecinos de Torrox. "Nos enteramos de todo un viernes y el sábado nos citamos con los vecinos allí. Había que localizar el foco y se inició un trabajo de rastreo que nos llevó a una nave que desprendía un olor muy fuerte y alrededor de ella había nubes de moscas. En esta nave había carne que recogían de carnicerías y estaban en descomposición", recuerda Espinar.

Tras detectar el posible foco de la plaga, se activó el Distrito Sanitario y aunque el polígono en el que se encuentra la citada nave es privado, el Ayuntamiento actuó de forma subsidiaria para desinfectar y fumigar el exterior de la nave. "No podíamos esperar y actuamos por interés público", subraya Espinar.

"El foco de la plaga no estaba exactamente dentro de la nave, sino en la parte posterior a ella, donde había ríos de desechos por filtraciones en las instalaciones de la nave", explica el delegado. Estos 'ríos' salían de la nave hasta las alcantarillas y se habían formado "lagos" de líquidos y desechos de la carne podrida "llenos de larvas de moscas".

La Junta de Andalucía decretó el cierre de las instalaciones de la empresa cárnica del polígono El Portal y se le dio al propietario de la nave un plazo de 48 horas para desinfectarla. Desde el Ayuntamiento, además, se ha repetido "una y otra vez" la limpieza en los alrededores de la instalación, así como en zonas como Torrox u otros puntos en los que la presencia de moscas era elevada.

El pasado 1 de agosto se llevó a cabo la última inspección de la nave por parte de los técnicos de la delegación territorial de Agricultura. En el informe se detalla que "la nave en cuestión está vacía. Se ha procedido de nuevo a la limpieza y a desinfección, quedando pendiente el tema de las filtraciones al estar la base de cemento troceado, así como las uniones con las paredes y el suelo están separadas".

A pesar de que ya no existe presencia masiva de moscas en la zona, la empresa no volverá, en principio, a tener actividad hasta que no solvente los problemas de infraestructuras.

"Estábamos preocupados pero se ha erradicado la plaga incluso antes de los plazos que nos habían dicho en un principio. Los vecinos de Torrox nos dicen que ya pueden hacer vida normal y no se han detectado otros focos en la ciudad", remarca Espinar, quien agradece precisamente la paciencia de los vecinos de la zona más afectada y pone en valor el trabajo coordinado para actuar ante este grave problema.