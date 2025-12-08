El Plan Jerez Centro recibe hasta la fecha 366 aportaciones ciudadanas dentro de su fase participativa

El primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, ha valorado de forma positiva la respuesta ciudadana que está teniendo el proceso participativo del Plan Jerez Centro, puesto en marcha el pasado 19 de noviembre con el fin de recoger todo tipo de sugerencias, propuestas, ideas y valoraciones sobre las prioridades y necesidades de intervención en el centro histórico.

Para facilitar esta participación, se puso a disposición de la ciudadanía, a través de la web municipal jerez.es, una pestaña específica donde se informaba de este proceso y se facilitaba una serie de cuestionarios para responder a distintas cuestiones relacionadas con el centro histórico. Hasta la fecha, se han contabilizado 366 cuestionarios con aportaciones de ciudadanos en general, tanto residentes como no residentes en la zona, así como de autónomos y empresas, colectivos y entidades de Jerez.

Igualmente, durante este periodo se han celebrado dos jornadas informativas a las que han asistido representantes de los distintos sectores sociales y empresariales de la ciudad, y donde se han puesto sobre la mesa los puntos principales del análisis de situación incluido en el documento de diagnóstico, con especial atención a los problemas detectados, sus posibles causas y sus modos de resolución.

A falta de diez días para que concluya esta fase participativa del Plan Jerez Centro (se cierra el próximo 18 de diciembre), Agustín Muñoz ha agradecido el interés de las personas que ya han expresado su opinión y han realizado sus aportaciones a través de estos cuestionarios, y ha animado a la sociedad jerezana a seguir participando en la redacción final de este documento, “para que sea un proyecto de ciudad lo más compartido y consensuado posible donde se definan las líneas estratégicas y las intervenciones más prioritarias”.

Cabe recordar que los cuestionarios que están disponibles en la web municipal plantean temas relacionados con cuatro áreas temáticas fundamentales: vivienda; espacio público, movilidad y accesibilidad; actividades económicas y desarrollo; y cohesión social y gobernanza. Se han elaborado tres tipos de cuestionarios, uno dirigido a residentes en el centro histórico, otro para no residentes, y un tercero para representantes de entidades, empresas o colectivos.