Dos planes de Navidad con niños este martes 16 en Jerez

Las vacaciones escolares por Navidad este año 2025 comienzan este próximo viernes 19 de diciembre y se extenderán hasta el jueves 8 de enero.

La programación del Ayuntamiento de Jerez para estas fiestas navideñas es extensa y, aunque el grueso de las actividades está prevista los fines de semana y cuando arranquen las días de descando para los niños, hay jornadas como las de este martes 16 de diciembre en las que hay planes para el ocio infantil y familiar.

Y, en este caso, llegan con la música como principal atractivo. La primera convocatoria de la jornada tendrá lugar a las 16:00 horas de la tarde en la plaza de San Andrés. En este céntrico enclave del casco histórico de la ciudad alumnos del Conservatorio Joaquín Villatoro cantarán villancicos para el disfrute de todo áquel que, también quiera participar. De ahí recorrerán varias calles del centro para continuar cantando hasta las 20:00 horas.

Además, la Banda Municipal de Música ofrecerá una actuación en directo en la sala Compañía a partir de las 20:00 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.

Belenes en los Claustros de Santo Domingo

Por otro lado, los Claustros de Santo Domingo albergan esta Navidad dos exposiciones muy especiales, por un lado, la XLVII Exposición del Arte del Nacimiento, de la Asociación de Belenistas de Jerez, y por otro, la muestra El belenismo en la provincia de Cádiz.

El horario general de visita de ambas exposiciones es de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 horas y de 18.00 a 21.00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre el horario es de 10.30 a 13.30 horas, y los días 25 de diciembre y 1 y 6 de enero, permanecerán cerradas.