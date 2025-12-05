La UCI del Hospital de Jerez, al límite: la unidad roza el 100% de ocupación a la espera de la "ola" de gripe

A pocos días de que los médicos de Jerez inicien una huelga de cuatro días, el Hospital de Jerez comienza a registrar picos importantes de presión asistencial. Desde el Sindicato Médico informan que durante esta semana varios pacientes han permanecido unas 48 horas en Urgencias para su ingreso y que el mayor número de urgencias responde a infección respiratoria.

A mediados de semana, la UCI estaba "casi al 100%" y "casi todas las camas están ocupadas". "No se han hecho todavía contrataciones por plan de alta frecuentación porque según el Área de Gestión Sanitaria de Jerez no se ha llegado a cifras de frecuentación que permita hacer contrataciones por el plan de alta frecuentación", declara Juan Benjumeda, portavoz del sindicato.

Cabe recordar que el Ministerio de Sanidad ha anunciado esta semana que se ha aprobado con todas las comunidades autónomas un Protocolo Común frente a la gripe, Covid y otras infecciones respiratorias, con cuatro escenarios de riesgos que van desde el uso de las mascarillas en los centros sanitarios, a la propuesta de teletrabajo a medidas excepcionales en caso de un escenario de epidemia de nivel muy alto. Desde el Sindicato Médico apuntan que "la Gripe A va a llegar a su pico antes de las fiestas navideñas, porque la vacuna es parcialmente efectiva al haber mutado la cepa".

José Antonio Aparicio, delegado de personal del centro hospitalario, añade que "en Urgencias Pediátricas aún no ha llegado la ola fuerte de los casos de respiratorios, pero va a llegar". "Notamos mayor presión asistencial porque en Atención Primaria no se dan citas. Un padre que vea que su niño lleva dos días con fiebre y no hay agenda para su pediatra, al final acude al Hospital", declara Aparicio.

El delegado de personal denuncia que "más de un 90% de las bajas no se cubren, y algunas se cubren después de dos meses de baja... A veces hay momentos en los que hay menos efectivos que en unos servicios mínimos. En las plantas de hospitalización la plantilla está agotada".

Aparicio lamenta que "es falso que se estén creando puestos de trabajo. Se están cubriendo puestos ya existentes en el centro, es una consolidación de empleo, no creación".

Cabe recordar que los medicos que trabajan en la sanidad pública están llamados a secundar cuatro días de huelga que ha convocado la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) a nivel nacional y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) en la comunidad autónoma, del 9 al 12 de diciembre. Después de los dos paros nacionales de los pasados 13 de junio y el 3 de octubre, estas nuevas movilizaciones se plantean como rechazo unánime de la profesión al borrador de Estatuto Marco que pretende aprobar el Ministerio de Sanidad y ante la falta de una respuesta institucional adecuada durante las negociaciones.