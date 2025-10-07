Así está la Plaza del Caballo, que va a ser adecentada por el Ayuntamiento de Jerez
Así está la Plaza del Caballo, que va a ser adecentada por el Ayuntamiento de Jerez / Manuel Aranda

Así está la Plaza del Caballo, que va a ser adecentada por el Ayuntamiento de Jerez

Lavado de cara a la Plaza del Caballo para mejorar su estética

El Ayuntamiento de Jerez, a través de la Delegación de Servicios Públicos, Desarrollo Sostenible y Eficiencia Energética, proyecta una importante intervención en la plaza del Caballo sobre la fuente, los parterres, las zonas ajardinadas y el acerado de esta emblemática plaza, con el fin de mejorar sus elementos y la estética del entorno.

Así está la Plaza del Caballo, que va a ser adecentada por el Ayuntamiento de Jerez
1/20 Así está la Plaza del Caballo, que va a ser adecentada por el Ayuntamiento de Jerez / Manuel Aranda
Así está la Plaza del Caballo, que va a ser adecentada por el Ayuntamiento de Jerez
2/20 Así está la Plaza del Caballo, que va a ser adecentada por el Ayuntamiento de Jerez / Manuel Aranda
Así está la Plaza del Caballo, que va a ser adecentada por el Ayuntamiento de Jerez
3/20 Así está la Plaza del Caballo, que va a ser adecentada por el Ayuntamiento de Jerez / Manuel Aranda
Así está la Plaza del Caballo, que va a ser adecentada por el Ayuntamiento de Jerez
4/20 Así está la Plaza del Caballo, que va a ser adecentada por el Ayuntamiento de Jerez / Manuel Aranda
Así está la Plaza del Caballo, que va a ser adecentada por el Ayuntamiento de Jerez
5/20 Así está la Plaza del Caballo, que va a ser adecentada por el Ayuntamiento de Jerez / Manuel Aranda
Así está la Plaza del Caballo, que va a ser adecentada por el Ayuntamiento de Jerez
6/20 Así está la Plaza del Caballo, que va a ser adecentada por el Ayuntamiento de Jerez / Manuel Aranda
Así está la Plaza del Caballo, que va a ser adecentada por el Ayuntamiento de Jerez
7/20 Así está la Plaza del Caballo, que va a ser adecentada por el Ayuntamiento de Jerez / Manuel Aranda
Así está la Plaza del Caballo, que va a ser adecentada por el Ayuntamiento de Jerez
8/20 Así está la Plaza del Caballo, que va a ser adecentada por el Ayuntamiento de Jerez / Manuel Aranda
Así está la Plaza del Caballo, que va a ser adecentada por el Ayuntamiento de Jerez
9/20 Así está la Plaza del Caballo, que va a ser adecentada por el Ayuntamiento de Jerez / Manuel Aranda
Así está la Plaza del Caballo, que va a ser adecentada por el Ayuntamiento de Jerez
10/20 Así está la Plaza del Caballo, que va a ser adecentada por el Ayuntamiento de Jerez / Manuel Aranda
Así está la Plaza del Caballo, que va a ser adecentada por el Ayuntamiento de Jerez
11/20 Así está la Plaza del Caballo, que va a ser adecentada por el Ayuntamiento de Jerez / Manuel Aranda
Así está la Plaza del Caballo, que va a ser adecentada por el Ayuntamiento de Jerez
12/20 Así está la Plaza del Caballo, que va a ser adecentada por el Ayuntamiento de Jerez / Manuel Aranda
Así está la Plaza del Caballo, que va a ser adecentada por el Ayuntamiento de Jerez
13/20 Así está la Plaza del Caballo, que va a ser adecentada por el Ayuntamiento de Jerez / Manuel Aranda
Así está la Plaza del Caballo, que va a ser adecentada por el Ayuntamiento de Jerez
14/20 Así está la Plaza del Caballo, que va a ser adecentada por el Ayuntamiento de Jerez / Manuel Aranda
Así está la Plaza del Caballo, que va a ser adecentada por el Ayuntamiento de Jerez
15/20 Así está la Plaza del Caballo, que va a ser adecentada por el Ayuntamiento de Jerez / Manuel Aranda
Así está la Plaza del Caballo, que va a ser adecentada por el Ayuntamiento de Jerez
16/20 Así está la Plaza del Caballo, que va a ser adecentada por el Ayuntamiento de Jerez / Manuel Aranda
Así está la Plaza del Caballo, que va a ser adecentada por el Ayuntamiento de Jerez
17/20 Así está la Plaza del Caballo, que va a ser adecentada por el Ayuntamiento de Jerez / Manuel Aranda
Así está la Plaza del Caballo, que va a ser adecentada por el Ayuntamiento de Jerez
18/20 Así está la Plaza del Caballo, que va a ser adecentada por el Ayuntamiento de Jerez / Manuel Aranda
Así está la Plaza del Caballo, que va a ser adecentada por el Ayuntamiento de Jerez
19/20 Así está la Plaza del Caballo, que va a ser adecentada por el Ayuntamiento de Jerez / Manuel Aranda
Así está la Plaza del Caballo, que va a ser adecentada por el Ayuntamiento de Jerez
20/20 Así está la Plaza del Caballo, que va a ser adecentada por el Ayuntamiento de Jerez / Manuel Aranda

También te puede interesar

Lo último

stats