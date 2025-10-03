La ‘Plaza del Clima y la Energía’, hoy viernes y mañana sábado en la Plaza del Arenal

El teniente de alcaldesa de Desarrollo Sostenible y Eficiencia Energética, Jaime Espinar, ha participado este viernes en la jornada inaugural de la actividad ‘La Plaza del Clima y la Energía’, que organiza la Diputación Provincial de Cádiz en seis localidades de forma itinerante y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez.

Espinar ha dado las gracias a la Diputación por contar con Jerez, entre otras ciudades de la provincia, para la acogida de esta actividad formativa, que permitirá a la ciudadanía concienciarse de forma amena y divertida sobre la necesidad de adoptar hábitos que contribuyan a favorecer el medio ambiente y sobre la lucha contra la emergencia climática, y ha invitado a toda la ciudadanía y a las familias a visitar la ‘Plaza del Clima y la Energía’ subrayando la importancia de “acompañar cada acción que realizamos en materia medioambiental en el Ayuntamiento de Jerez con una acción de educación y concienciación, porque estamos viendo que los niños y las niñas de la ciudad son los verdaderos motores del cambio que provoca que miremos hacia nuestro entorno, que miremos hacia nuestro medio ambiente”.

El teniente de alcaldesa ha recordado la agenda medioambiental del gobierno de la ciudad, “esa apuesta que estamos haciendo como ciudad verde, como ciudad sostenible: con autobuses nuevos, híbridos, de tarjeta eco, las medidas para que nuestros edificios municipales cuenten con placas solares, el Plan Árbol de Jerez, con el que no sólo estamos replantando, sino que estamos llevando el amor por los árboles a los más pequeños, a los colegios de nuestra ciudad”. Ha recordado otro tipo de acciones que se están llevando a cabo, “como el Plan del Cambio Climático o las acciones de concienciación para hacer un uso responsable del agua y otras relacionadas con la sostenibilidad”.

Hasta este sábado día 4 de octubre, unos 200 alumnos y alumnas de 4 centros educativos de Jerez van a participar en las actividades orientadas a ofrecer información y consejos para sensibilizar e implicar a la población en la adopción de hábitos y comportamientos más sostenibles. Concretamente, los centros participantes son los CEIP Miguel de Cervantes y Al-Ándalus, el Colegio Esclavas y el IES Santa Isabel de Hungría. También se espera la participación de colectivos ciudadanos, así como de familias y público en general.

La ‘Plaza del Clima y la Energía’ cuenta con una serie de stands temáticos y actividades adaptadas a diferentes edades, donde se abordan cuestiones como la mitigación y adaptación al cambio climático, la eficiencia y el ahorro energético, la movilidad sostenible, el consumo responsable y la gestión del agua.

Otros temas sobre los que se focaliza en esta actividad son el efecto invernadero o cómo reducir la huella ecológica. También se puede participar en un circuito de movilidad personal, ver en una maqueta las diferencias entre una ciudad sostenible y otra que no lo es, además de experimentar con el ciclo integral del agua y aprender a comprar de forma sostenible, entre otros muchos asuntos relacionados con el cuidado del planeta.

Los visitantes reciben un pasaporte del clima y la energía al inicio de su recorrido por los stands. A medida que superan los diferentes retos y juegos consiguen puntos canjeables por premios directos. La actividad finaliza con la firma del compromiso por el clima, con el que la ciudadanía se convierte en aliado de la acción por el planeta. El horario para asistir y participar en la ‘Plaza del Clima y la Energía’, en la Plaza del Arenal, es de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.