Los concejales de Jerez ya tienen sueldo

En la mañana de este martes se celebró el denominado pleno de organización, la primera sesión con carga decisoria del mandato municipal que acaba de iniciarse, donde, entre otros asuntos, se aprobaron los sueldos que percibirán el gobierno municipal y algunos de los miembros de la oposición. Esta sesión, que no ha sido la primera de este nuevo periodo político puesto que ya se celebró una semanas atrás para elegir a los jerezanos que deberán estar en las mesas de los colegios en las próximas elecciones generales del día 23, duró poco más de 20 minutos puesto que no hubo intervenciones del resto de formaciones —solo la anterior regidora, Mamen Sánchez, se interesó si en este mes habrá o no pleno—.

Durante los días anteriores, se habían producido varias reuniones entre representantes del ejecutivo y de la oposición para alcanzar un acuerdo sobre los salarios que percibirán durante este mandato, así como otros aspectos tales como el número de asesores que tendrán o las asignaciones económicas que recibirán los grupos. Finalmente, la propuesta definitiva, que se le entregó a los partidos el pasado viernes, contó con el respaldo del PSOE y La confluencia (la coalición de Izquierda Unida y Ganemos) y la abstención de Vox.

De este modo, se mantienen las retribuciones y el sistema de reparto que estuvieron vigentes durante el anterior mandato municipal. La alcaldesa, María José García-Pelayo, tendrá un salario de 74.135,35 euros al año. Mientras, los cuatro tenientes de alcaldesa (Agustín Muñoz, Jaime Espinar, Susana Sánchez y Antonio Real) tendrán un sueldo de 57.867 euros. Y el resto de integrantes del gobierno municipal (Nela García, Francisco Zurita, José Ángel Aparicio, Belén de la Cuadra, Rafael Mateos, Francisco Delgado, Yessica Quintero y José Ignacio Martínez) tendrán un sueldo de 52.517,09 euros.

Mientras tanto, cada grupo de la oposición tendrá dos ediles liberados y, al igual que en anteriores mandatos, el resto no recibirá compensación económica alguna por su trabajo. Así, los portavoces de cada partido de la oposición (PSOE, Vox y La confluencia) tendrán un sueldo de 43.782,44 euros, mientras que los viceportavoces tendrán una asignación de 36.000 euros —es la única categoría que ha subido respecto al anterior mandato en unos 3.000 euros anuales—.

Todas estas retribuciones tendrán revisiones anuales en función de las subidas que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año para las retribuciones al personal de las administraciones públicas.

Días atrás, los grupos políticos ya comunicaron quienes serán sus portavoces. Así, por el PSOE será Mamen Sánchez; por Vox, Antonio Fernández; y por La confluencia, Raúl Ruiz-Berdejo. También dieron a conocer sus portavoces suplentes que serán José Antonio Díaz, Ignacio Soto y Kika González. Ahora bien, en próximos días, y una vez aprobados los sueldos, cada partido deberá solicitar la asignación del puesto de viceportavoz y decidir quién lo ocupará para que también perciban la retribución.

Los plenos ordinarios serán los últimos viernes de cada mes

Por otro lado, en la sesión plenaria se aprobó las asignaciones económicas que recibirán los grupos. Así, cada mes cada formación percibirá un fijo de 1.069,98 euros y un variable de 376,66 euros. Y también se estableció el reparto de puestos en las comisiones de plenos, el órgano que determina los asuntos que se debaten con posterioridad en las sesiones. Como era previsible, el ejecutivo tendrá mayoría al contar con cinco miembros (la presidencia, que ostenta la alcaldesa o en quien delegue más cuatro miembros). Mientras la oposición se repartirá el resto de puestos con dos miembros para el PSOE, uno para Vox y otro para La confluencia.

Por otro lado, se aprobó también la periodicidad de los plenos. Así, habrá, al menos una sesión con carácter ordinaria al mes, aunque en este mandato se celebrarán los últimos viernes de cada mes, salvo en agosto —en el anterior mandato estaba fijado los jueves—.