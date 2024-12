El pleno municipal aprueba la subida del recibo del agua en Jerez en 2025

El próximo 1 de enero, el recibo del agua subirá de manera ostensible en Jerez. La revisión de precios se aprobó en la mañana de este viernes de manera definitiva y ahora solo queda que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) para su entrada en vigor.

Las nuevas tasas ya fueron aprobadas de manera inicial a finales de septiembre y, tras el plazo se presentación de alegaciones, se ratificaron de manera definitiva en una sesión plenaria celebrada en la mañana de este viernes. La propuesta supone un aumento de entre un 19 y un 45% de las tarifas domésticas que se abonan actualmente por la prestación del servicio, cuyos precios no se han revisado desde 2016.

En las tarifas de abastecimiento, la cuota de servicio (es la que se abona por tener el enganche) aumentará en un 21,9% al pasar de abonarse 0,1062 a 0,1295 euros por día (si se tiene un contador de un calibre de entre 15 y 20 milímetros, que es el habitual en una vivienda).

Mientras, la cuota de consumo (que varía en función de los metros cúbicos que se gasten) subirá entre el 41 y el 46% más. Así, en los consumos de hasta 14 metros cúbicos al mes la tarifa pasa de 0,69 a 1,01 euros por metro cúbico; entre 14 y 30 metros cúbicos, de 0,79 a 1,14 euros por metro cúbico; y en los consumos superiores a 30 metros cúbicos, pasan de 0,86 a 1,22 euros por metro cúbico. También suben los consumos bonificados que pasan de 0,55 euros por metro cúbico a 0,85 (siempre que no haya un exceso de siete metros cúbicos al mes).

En el alcantarillado, la cuota de servicio pasa a ser de 0,078 euros por día en los contadores domésticos de entre 15 y 20 milímetros de calibra —en este año el precio está en 0,0640 euros, un 21,8% menos— y la cuota de vertido pasa de 0,1408 a 0,1684 euros por metro cúbico. En cuanto a la depuración, la cuota de tratamiento pasa de 0,24 a a 0,29 euros por metro cúbico en el uso doméstico (un 19,2% más) y la cuota de servicio a 0,0794 euros por día, un 21,9% más que la tarifa actual.

Son varios los motivos de este incremento. Para empezar, el Ayuntamiento está obligado a aplicar el IPC cada año a las tarifas puesto que así lo establece el contrato que suscribió el anterior gobierno del Partido Popular con la empresa Aquajerez SL en 2013 tras sacar a concurso la gestión integral del ciclo del agua.

En cambio, la última subida se aplicó en 2016 dado que el anterior ejecutivo del PSOE no logró recabar el respaldo suficiente en el pleno para que la propuesta saliera adelante cada año —el PP entonces la votó en contra—. La última vez que lo intentó fue a finales del 2018, pero la propuesta fue rechazada por la corporación.

“Una decisión difícil pero la situación es insostenible”

El delegado de Servicios Públicos, Jaime Espinar, justificó la subida de las tarifas —se refirió a ella como “actualización”— señalando que, aunque es una “decisión difícil”, la situación “es insostenible” dado el elevado déficit que arrastra la prestación al no haberse revisado los precios desde hace ocho años. Así, cifró el desequilibrio acumulado desde 2016 en 7,5 millones de euros, un importe que subiría hasta los 10 millones el año próximo si no se modificasen las tasas, y que el Ayuntamiento ha tenido que ir abonando año a año.

Por otro lado, el edil aseguró que las subidas se aplicarán en mayor medida sobre los consumos de las grandes empresas, que permitirá “amortiguar” el impacto sobre “el bolsillo de los jerezanos”. Indicó, además, que se ampliarán las bonificaciones a las familias numerosas y comentó que se continúan buscando “fórmulas de recargo” para los usos domésticos que superen los consumos habituales.

Al igual que en la aprobación inicial, la propuesta no contó con el respaldo de la oposición. PSOE y La Confluencia votaron en contra mientras que Vox se abstuvo. El portavoz del PSOE, José Antonio Díaz, criticó que se hubieran rechazado las alegaciones que presentó, donde reclamaba un nuevo estudio económico para las nuevas tarifas y la implantación de una tasa “de fuga” para regular los consumos extraordinarios cuando se producen averías —las propuestas se rechazaron ya que, según Espinar, no estaban correctamente justificadas—. No obstante, y al igual que hiciera en anteriores ocasiones, volvió a afirmar que la propuesta de subida supone “el mayo impuestazo de la ciudad”.

Por su parte, el concejal de Vox Ignacio Soto justificó la abstención de su grupo en que el incremento viene motivado por el contrato suscrito con Aquajerez y por la aprobación de los nuevos precios del agua en alta por parte del Consorcio. Ahora bien, aprovechó su intervención para reprocharle al PP que, cuando estuvo en la oposición, votara en contra de estos incrementos cuando fueron llevados a pleno por el PSOE.

Finalmente, los dos ediles de La Confluencia, Kika González y Raúl Ruiz-Berdejo, intervinieron para criticar nuevamente el actual sistema de gestión del servicio de aguas al estar explotado por una empresa privada. Así, le reprochó tanto a PP y PSOE que no estén fiscalizando a esta compañía por sus compromisos en la mejora y mantenimiento de la red.

El presupuesto de Comujesa

Antes del pleno, se celebró una junta general de la empresa municipal Comujesa donde se aprobaron las previsiones de ingresos y gastos para el año próximo que ya se abordaron en un consejo de administración celebrado a principios de semana. Jaime Espinar, que es también vicepresidente de esta mercantil, incidió en que este presupuesto contempla las mejoras salariales para la plantilla aprobadas en distintos convenios, la llegada de 25 autobuses nuevos a finales del año próximo y la ampliación del servicio de ayuda a domicilio.

En cambio, el portavoz del PSOE calificó de “enjuague contable” la previsión señalando que esta contiene “errores” que pretenden ocultar “el desastre económico del gobierno del PP”. Alertó, además, de que no cuentan con una memoria económica, documento que sí tienen las previsiones de otras empresas municipales ya aprobadas.

En esta misma línea, Ignacio Soto advirtió de esta carencia y volvió a reclamar que se le aclarasen algunos aspectos de las cuentas, entre ellos unos ingresos extraordinarios de 2,2 millones que permitirán equilibrar las cuentas de la sociedad.