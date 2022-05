El pleno municipal insta a la Junta a revocar la licencia del parque eólico El Barroso

El pleno municipal ha aprobado este jueves con el voto favorable de los grupos de la oposición y la abstención del PSOE una nueva propuesta relativa al parque eólico El Barroso presentada por Adelante Jerez, por la que, de un lado, se insta a la Junta de Andalucía a denegar la utilidad pública del proyecto y, de otro, adopte medidas cautelares para la suspensión de las obras de acuerdo con el reglamento andaluz de disciplina urbanística.

En su defensa de la propuesta, Rocío Monedero, concejal de Podemos (Adelante Jerez), ha defendido la necesidad de de revocar la licencia de obras del proyecto promovido por Capital Energy en el viñedo protegido del Marco de Jerez, al tiempo que ha recordado que su formación decidió elevar a la Junta la denuncia interpuesta ante disciplina urbanística por las actuaciones que no se ajustan a la licencia al no atender el Ayuntamiento el requerimiento dentro del plazo legal.

Por su parte, Jaime Espinar, concejal del PP, ha hecho hincapié en las continuas contradicciones del ejecutivo socialista en todo lo relacionado con el parque eólico El Barroso, ya que "dice una cosa y hace la contraria, lo que me parece una falta de respeto a los afectados" y ha argumentado que, ante la negativa del ejecutivo socialista a debatir en pleno las posibles irregularidades de El Barroso, el "último recurso que nos queda es acudir a la Junta y por eso vamos a votar a favor".

El teniente de alcaldesa de Urbanismo, José Antonio Díaz (PSOE), ha insistido en que, pese a que el gobierno local y él mismo comparten la necesidad de proteger el viñedo y el paisaje, el proyecto reúne todos los requisitos legales. Díaz no ha puesto objeción alguna a que se inste a la Junta "en el marco de la seguridad jurídica que le corresponde", no así en lo relativo a la disciplina urbanística, a la que se refiere el segundo punto de la propuesta, que "no corresponde al ser competencia municipal", de ahí la abstención del grupo socialista.

El responsable de Urbanismo ha emplazado a Podemos a "dejar de darle más vueltas" al parque eólico El Barroso y acudir a los tribunales; "si hay incumplimientos, lo que hay que hacer es ir al juzgado mañana mismo y no cuestionar la seguridad jurídica" del proyecto.

Monedero, en su réplica, ha desmentido que el 90% de los afectados haya firmado el acuerdo con la empresa promotora como sostiene José Antonio Díaz, y ha calificado de "fanfarronada" su insistencia en acudir a los juzgados en un asunto que, en caso de sentencia favorable de los jueces, "le costará el dinero a las arcas municipales, es decir, a los ciudadanos, y a ver qué excusas van a dar entonces". "Encima de cornudos, apaleados", ha añadido Monedero.

En este sentido, la concejal de la formación morada ha puesto de manifiesto la incongruencia entre la defensa del viñedo esgrimida por el gobierno local y la concesión de la licencia de obras al proyecto. "Se hubieran quedado tan frescos sin tomar partido en algo que afecta a los jerezanos con haber supeditado la licencia a la aprobación de la utilidad pública. Y si ahora tienen este marrón, lo que tienen que hacer es arreglarlo", ha espetado.

Espinar, también en el turno de réplica, ha expresado su deseo de que "el Ayuntamiento no ponga precio al viñedo porque no lo tiene" y ha instado al gobierno local a que ""lo proteja y demuestre que es empático con los afectados".

A juicio de José Antonio Díaz, el gobierno local ha justificado su actuación, y aunque "estamos de acuerdo que hay que proteger el entorno, la legalidad está por encima del viñedo; la ley es para todos y el proyecto, a día de hoy, es viable".

En cuanto a las irregularidades en la ejecución del proyecto denunciadas por el Consejo Regulador de los vinos de Jerez, los afectados y la oposición, el responsable de Urbanismo ha reiterado que dichos incumplimientos son "legalizables" y ha insistido en pedir a los grupos representados en la Corporación jerezana a dejar de "seguir enredándonos y enturbiando a la opinión pública con argumentos que no se ajustan a la realidad".