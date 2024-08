Polémica en La Asunción, en Jerez: "Decir que los vecinos no pagan es faltar gravemente a la verdad"

Hace unos días empresas constructoras participantes en las obras de rehabilitación de los 93 bloques de La Asunción en Jerez se unieron para “desmentir que se hayan facturado trabajos sin realizar. Al contrario, hemos aportado más de lo que hemos cobrado”. Tras estas declaraciones, los vecinos no han dudado en contestar porque están “indignados”.

“Estas empresas reconocen haber realizado trabajos que no estaban en proyecto, por lo tanto, si no estaban en proyecto, ¿cómo iban a facturarlo? Según tenemos entendido fue el anterior presidente de la AAVV La integración, de la mano de la Dirección Facultativa, quienes tomaban dichas decisiones sin informar a los verdaderos promotores, los vecinos. Llegó un momento en el que estos señores se creyeron dueños del cortijo y hacían y deshacían sin consultar con nadie”, denuncian los vecinos en un comunicado.

La asociación tiene ahora nueva junta directiva y señala que “hay empresas que no tienen ni sus contratos e incluso desconocíamos que una de ellas hubiera intervenido en la barriada... Las constructoras deberían pedir explicaciones a la Dirección Facultativa y al anterior presidente de la asociación vecinal, ya que fueron ellos los que los buscaron y contrataron, y a nosotros nos hicieron firmar sin saber qué era”.

Humedades en uno de los portales de un bloque rehabilitado.

“Si como dicen en sus declaraciones (las constructoras) han realizado partidas no reflejadas en el contrato y que se cobrarían a través de otras según sus acuerdos, ¿a quiénes deberían pedir responsabilidades? Si a esos acuerdos han llegado sin consultarlo con los que ahora ellos llaman promotores, ¿qué culpa tenemos los vecinos?”, señala el colectivo.

“Los vecinos de La Asunción no tenemos que defendernos de este artículo de las constructoras, pero sí tenemos que decir la verdad. No nos parece bien que a estas alturas vengan y hagan un artículo desprestigiando a los promotores, que son personas mayores, muchos de más de 60 años, y decirles que les deben dinero y que sus trabajos no entran dentro de la subvención. Señores, los trabajos que se han hecho en La Asunción eran ofertados por una subvención”, declara un vocal de la asociación vecinal.

En cuanto a la forma de pago, el colectivo añade que las constructoras “tenían que haberse leído las condiciones de la subvención, que determina que a mitad del trabajo se pagaba la mitad y a la finalización se abonaba ya la totalidad. Los trabajos que no están abonados a día de hoy y están dentro del contrato no cumplirán los requisitos. Así que decir que los vecinos de la barriada no pagan es faltar gravemente a la verdad”.

“Ahora nos ven como promotores, pero cuando estaban tomando esas decisiones y firmando esos acuerdos a ninguno se les ocurrió la genial idea de preguntar si los vecinos estábamos informados. Esto era algo que se decidía a puerta cerrada y sin consultarlo con nadie”, remarcan los vecinos en el comunicado.

Sobre los trabajos que se han realizado y no están bien ejecutados, la asociación vecinal critica que “ellos hablan de haber realizado sus trabajos al 100%, pero no se les puede olvidar que tenemos techos que se han mojado e inundado a la primera de cambio, telefonillos que si marcas la letra A le suena a la letra B, aires que expulsan el agua al interior de la vivienda, pintura que a los seis meses se cae a pedazos, los desagües no son los adecuados...”. “Cuando los vecinos han ido a reclamar estos trabajos se han encontrado con la sorpresa de que no hay facturas de dicha instalación, por lo tanto no pueden reclamar nada. Supimos que éramos promotores dos años después de empezar las obras y hemos sido los primeros engañados”, denuncian los vecinos de La Asunción.

"Estos señores ahora quieren que sea la empresa auditora la que se encargue de ver qué ha pasado con los trabajos, que como recalcamos, no están en el proyecto. Según la Junta de Andalucía todo lo que no esté en proyecto no se va a pagar. Que los encargados de hacer ese trabajo le pidan responsabilidades a quienes se los han mandado hacer”, insiste la asociación vecinal.

El colectivo añade que “los vecinos pedimos esa auditoría porque supuestamente, y si las matemáticas no fallan, serían 1.000.000 de euros lo que supuestamente se han esfumado facturando trabajos que no se han realizado”.