La Policía Local de Jerez abre 30 expedientes de sanción por el vertido irregular de residuos

Agentes de la Policía Local de Jerez durante una inspección contra el vertido de residuos en un polígono industrial de la ciudad

La Policía Local de Jerez ha abierto, durante septiembre y octubre, 30 expedientes de sanción, en el marco de la campaña, iniciada el pasado mes de septiembre, contra el vertido de residuos fuera de los contenedores y a deshoras en distintos polígonos industriales y comerciales de la ciudad.

Concretamente, los agentes de la Policía Local, como resultado de sus labores de vigilancia, han redactado y remitido una treintena de informes al Servicio Municipal de Medio Ambiente sobre las infracciones cometidas en estos espacios para las empresas de la ciudad, que coinciden con los 96 'puntos negros' detectados, donde habitualmente se producen vertidos de restos de embalaje, material eléctrico, residuos líquidos o escombros.

Inspección en cinco polígonos y zonas comerciales de Jerez

Entre ellas, el Polígono Industrial El Portal, Las Bodegas-Carretera de Sanlúcar, Guadalquivir-Rotonda Rey del Vinagre, Autopista-avenida de Europa y polígono de Guadalcacín.

Los agentes han podido comprobar cómo se habían depositado basuras, enseres y embalajes en torno a los contenedores de estas zonas, y algunas más.

En numerosos casos, la Policía Local ha podido identificar el origen de estos residuos y relacionarlo con las propias empresas del entorno.

El teniente de alcaldesa de Seguridad, José Ignacio Martínez, ha hecho un nuevo llamamiento “al civismo en toda la ciudad y también en los polígonos industriales y empresariales, para promover actitudes que respeten el entorno, la estética de Jerez y eviten tanto el riesgo de incendio, como la proliferación de insectos y roedores, haciendo un uso correcto de los contenedores”.

Paralelamente a la labor de vigilancia, incluso haciendo uso de la red de cámaras de control de la ciudad, la Policía Local está realizando una labor informativa sobre la obligatoriedad de depositar los residuos dentro del contenedor en su debido horario, y en el caso de enseres, cumpliendo los días habilitados para ello, de los que se informa en cada contenedor.

Hay que recordar que la ciudadanía en general puede depositar enseres y mobiliario en el Punto Limpio Fijo ubicado junto a la rotonda del Balneario, en la conexión entre las avenidas Blas Infante, Puertas del Sur y Alcalde Cantos Ropero.

Igualmente, Medio Ambiente cuenta con un sistema de teléfono gratuito (900 102 785) para concertar con la concesionaria Jerez UTE la hora y el día para la recogida de residuos en domicilio fuera del horario y día fijado con carácter semanal en los vinilos de los contenedores