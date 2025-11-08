La Policía Local de Jerez gestiona más de 2.800 incidencias en diez días

La Policía Local de Jerez ha informado a la Mesa Técnica de Seguridad de las intervenciones más destacadas realizadas en el último mes en el que destacan, entre otras actuaciones, las más de 2.800 incidencias registradas en la ciudad en, apenas, diez dás.

El teniente de alcaldesa de Seguridad, Empresa y Transformación Digital, José Ignacio Martínez, ha presidido la Mesa Técnica de Seguridad donde se ha resaltado el trabajo realizado por los cuerpos de Policía Local y Nacional para dar respuestas a las peticiones de actuaciones efectuadas por las federaciones de asociaciones vecinales y comerciales, presentes en este órgano.

El teniente de alcaldesa de Seguridad ha manifestado que se sigue atendiendo estas peticiones y los agentes de la Policía Local están efectuando controles de vigilancia y seguridad en todos los distritos de la ciudad, “muchos de ellos en cooperación con la Policía Nacional, ya que la colaboración es esencial para dar respuestas a la ciudadanía. Estamos atendiendo todas las zonas pues para nosotros la seguridad siempre es una prioridad”.

"Desde el Gobierno Municipal de Jerez, vamos a seguir en el empeño de mejorar la seguridad cada día, por lo que les trasladamos nuevamente nuestro agradecimiento a Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil, por su empeño diario y les felicitamos por los resultados obtenidos”, ha añadido José Ignacio Martínez.

Igualmente, Martínez ha recordado que “desde nuestra llegada al Gobierno de la ciudad en junio de 2023 la mejora de las condiciones y los medios laborales de los agentes de la Policía Local ha sido una de las líneas prioritarias de la acción de Gobierno, y ahí están los hechos, con más medios y la reciente reapertura de la Escuela de la Policía Local, que hace de Jerez un referente en Andalucía junto a Sevilla, Córdoba y Málaga”.

11 controles de alcoholemia con 255 pruebas realizadas

La Policía Local de Jerez ha presentado a los miembros de la Mesa el detalle de las más de 2.800 incidencias gestionadas por los agentes del citado cuerpo en el periodo comprendido entre el 25 de septiembre y el 4 de octubre, diez días en total.

Destacan en este sentido los 1062 actuaciones de vigilancias específicas por demandas ciudadanas recibidas, así como los 53 informes sobre vertidos de basuras indebidos, cubas, enseres o materiales de obras en la vía pública.

De estos, 30, corresponden al depósito de basura fuera de horario.

También se ha expuesto que desde la Policía Local de Jerez se han efectuado 11 controles de alcoholemia, con 255 pruebas realizadas, que se han saldado con 5 detenidos por delitos contra la Seguridad Vial y 21 denuncias administrativas También resaltan los detenidos e investigados ‘no detenidos’ en este periodo: 51 por delitos contra la Seguridad Vial con 57 delitos investigados, y 6 por otros motivos.