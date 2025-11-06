La Policía Local de Jerez denuncia a seis personas tras un control de tráfico en La Marquesa

La Policía Local de Jerez ha interpuesto seis denuncias por infracciones contra la normativa de tráfico en un control establecido en la barriada La Marquesa, "en atención a las demandas planteadas en la Mesa Técnica de Seguridad de Distritos", destaca el Ayuntamiento de Jerez en un comunicado.

Igualmente, en otras actuaciones de los agentes de la Policía Local jerezana se ha intensificado la presencia de patrullas en la zona de la plaza Silos y su entorno.

Más controles de tráfico en San Valentín e Icovesa

En otro control establecido en las barriadas San Valentín e Icovesa se ha interpuesto una denuncia a un conductor que circulaba sin permiso de conducir.

En el apartado de delitos contra la Seguridad Vial, los agentes de la Policía Local de Jerez han instruido un atestado al conductor de un vehículo en la Zona Este que circulaba sin haber obtenido nunca el permiso de circulación o Licencia.

Dicho Atestado se ha tramitado a la Autoridad Judicial competente para su enjuiciamiento por el sistema de 'juicios rápidos'.

En otro caso, ha sido detenido el conductor de un ciclomotor que circulaba con temeridad manifiesta poniendo en peligro la integridad de los peatones y de otros vehículos a su paso en la Zona Sur.

Finalmente, se ha registrado otro caso, en este caso de un conductor de turismo que ha sido investigado por conducir sin haber obtenido nunca el permiso para ello.

El temporal de lluvias dejó trece incidencias de poca consideración en Jerez

Respecto a la borrasca de este miércoles, el Ayuntamiento de Jerez ha cifrado en un total de 13 las incidencias registradas en la ciudad, todas de poca consideración, sobre todo por acumulación de agua, o por árboles y ramas caídas o que presentaban algún riesgo para las personas. Entre los puntos afectados por bolsas de agua de lluvia en los que ha intervenido la Policía Local, pueden destacarse la rotonda de Cuatro Caminos, la avenida Cantos Ropero y la CA- 4103.

Por otro lado, en el marco de la campaña iniciada en septiembre por Medio Ambiente con la colaboración de la Policía Local para erradicar los vertidos ilegales de escombros y demás enseres (embalajes de cartón, entre otros) en los distintos polígonos industriales de la ciudad, se han detectado un total de nuevas incidencias y tres denuncias en este sentido por parte de los agentes.

Tales informes serán tramitados a Medio Ambiente con las propuestas de sanción correspondientes.