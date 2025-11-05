El temporal deja pocas lluvias en Jerez

Dos personas se protegen con paraguas de la lluvia, a primera hora de la tarde, en el centro de Jerez.

El Ayuntamiento de Jerez activó este miércoles a las 15:00 horas el Plan Territorial de Emergencias Local en fase de preemergencia y situación Operativa 0 hasta las 22:00 horas de la noche por la situación de aviso naranja emitido por la Agencia Estatal de Meteorología para la ciudad de Jerez y su campiña. Asimismo, desde el gobierno local se pidió a los vecinos de Jerez “extremar la prudencia y precaución”.

Incluso, como es habitual en estos casos, se cerraron los parques, el Zoobotánico, el cementerio e instalaciones deportivas al aire libre.

Meteorología había activado dos avisos naranjas y uno amarillo por precipitaciones acumuladas de 30 litros en una hora y ráfagas de vientos de hasta 70 km/h.

Además, había riesgo importante de tormentas con aparato eléctrico sin descartar granizo grande y tornados.

Finalmente, llovió en Jerez pero menos de lo esperado. Fue antes de las tres y media de la tarde cuando las precipitaciones hicieron aparición con fuerza en la ciudad. Unas tormentas intermitentes que no provocaron daños y tras las que salió el sol en buena parte la ciudad.

Las lluvias, no obstante, cayeron de manera desigual por el término municipal. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, la estación meteorológica del aeropuerto de Jerez registró 6,4 litros en hora y media. En concreto, de tres a cuatro cayeron 5,9 litros por metro cuadrado y 0,5, entre las cuatro y las cinco de la tarde.

En la zona rural, la tormenta se dejó notar con fuerza dejando, incluso, granizo de gran tamaño, tal como grabó Carolina Domínguez, vecina de Cuartillos.

También otras estaciones meteorológicas, como la de Hidrosur en El Portal registraron más precipitaciones. En concreto, este pluviómetro registró 23,30 litros por metro cuadrado entre las tres y las cinco de la tarde.

Jerez y su campiña se encontraban igualmente en aviso amarillo ante la posibilidad de que pudieran registrarse rachas máximas de 70 kilómetros por hora debido a los vientos de componente sur. A pesar de que la alerta se mantuvo activa desde las tres de la tarde y hasta por la noche, durante toda la madrugada y por la mañana el viento sopló con fuerza. De hecho, la racha más fuerte de aire se registró en la estación meteorológica del aeropuerto de Jerez poco antes de las once de la mañana. En concreto, fue de 65 kilómetros por hora.

Como consecuencia del fuerte viento, un árbol de gran tamaño cayó sobre un vehículo en la calle Polar, en la zona de Hipercor. Esto provocó el cambio en la circulación del tráfico mientras duraron los trabajos de retirada del mismo.

Un árbol caído sobre un coche en la calle Polar, en la zona de Hipercor.

Desde el Consorcio de Bomberos de Cádiz informaron también de algunas intervenciones de los efectivos durante la jornada del miércoles, sin que se hubiesen producido daños de gravedad. En el caso de Jerez los bomberos intervinieron a causa del mal tiempo en el saneado de una fachada y en la estabilización de una placa de hormigón.

Para la jornada de este jueves 6 de noviembre no se esperan avisos ni tampoco precipitaciones, según la previsión de la Aemet. No obstante, la inestabilidad meteorológica podría volver este viernes día 7 de noviembre cuando vuelve la probabilidad de chubascos a la ciudad.