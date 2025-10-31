La Policía Local de Jerez detiene a un individuo que estaba cometiendo robos en varios coches

Agentes de la Policía Local de Jerez patrullando en el parque de la barriada de La Plata

La Policía Local ha detenido a un individuo esta pasada madrugada en una avenida de la zona sur, al sorprenderlo en el interior de un vehículo que había violentado y en cuyo interior estaba cometiendo un robo. Los agentes comprobaron que, previamente, el individuo, que reconoció los hechos, había violentado hasta cuatro coches más rompiendo sus ventanillas para acceder al interior. Se le interviene al filiado distintos objetos en una mochila que portaba así como otros que había en el suelo junto al vehículo en el que había sido sorprendido 'in fraganti'.

Asimismo, agentes de la Policía Local denunciaron a dos individuos a los que sorprendieron consumiendo estupefacientes. Igualmente, se les ocupa un arma blanca de dimensiones no permitidas.

En otro orden de cosas, la Policía Local ha prestado apoyo a los servicios sanitarios en el caso de un choque entre un ciclomotor y un turismo en el entorno del Zoobotánico, en el que el conductor del ciclomotor presentó heridas que precisaron su traslado al hospital.

Igualmente, agentes de la Policía Local se personaron en un accidente entre un turismo y un patinete eléctrico (VMP), cuyo conductor resultó con heridas, ocurrido en una avenida de la zona sur.

Dentro del control que se está realizando sobre el uso indebido y fraudulento de las tarjetas de aparcamiento de Personas con Movilidad Reducida, la Policía Local requisó otra tarjeta que estaba siendo usada tras haber caducado, en este caso el hecho se ha producido en una calle de la Zona Norte.

En cuanto a servicios humanitarios, la Policía Local ha realizado hasta ocho intervenciones, en cuatro casos por atención a personas mayores que han necesitado reincorporación en sus propios domicilios tras haber sufrido una caída, sin posterior traslado al hospital tras la evaluación de la situación por parte de los agentes. En otros casos, han sido por atención a una mujer en la vía pública que presentaba un ataque de ansiedad y a otra mujer que sufrió una caída también en la vía pública.