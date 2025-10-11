La Policía Local de Jerez localiza al conductor que atropelló a una mujer y se dio a la fuga

La Policía Local de Jerez ha identificado al presunto autor del accidente ocurrido el 6 de octubre en la avenida Blanca Paloma, a la altura de la calle Beato Diego de Cádiz, donde una mujer resultó gravemente herida. Como se recordará, la Policía Local solicitó ayuda ciudadana para identificar al conductor que se dio a la fuga tras causar el accidente.

A través de las redes sociales, la Policía Local ha informado que el pasado viernes "en el transcurso de la tarde, se logró identificar al presunto autor del accidente ocurrido el pasado día 6 de octubre en Avda. Blanca Paloma con C/ Beato Diego de Cádiz en el que una ciudadana resultó lesionada de gravedad", y que "ya se encuentra instruido el atestado con el que se dará cuenta de los hechos a la autoridad judicial para que sean juzgados".

Desde la Policía Local "queremos agradecer a toda la ciudadanía que, de manera tan decidida y solidaria, ha compartido nuestro requerimiento de ayuda para la localización del vehículo implicado en el mentado accidente", añadiendo que "con vuestra ayuda nuestro trabajo siempre es más fácil y mejor".