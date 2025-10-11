La alcaldesa preside el acto de reconocimiento institucional a los 18 nuevos mandos de la Policía Local de Jerez

La alcaldesa, María José García-Pelayo, junto al teniente de alcaldesa de Seguridad y Transformación Digital, José Ignacio Martínez, y al intendente-jefe de la Policía Local, ha presidido el acto institucional de reconocimiento a los 18 nuevos mandos de la Policía Local que tomaron posesión el pasado mes de enero y que han estrenado los nuevos uniformes de gala del citado cuerpo con motivo de un acto institucional que se celebra por primera vez en la ciudad. Han asistido igualmente al acto el primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz; la teniente de alcaldesa Susana Sánchez Toro; así como los delegados Francisco Zurita, Carmen Pina, Yessika Quintero, Francisco Delgado y Carmen Pina, y otros miembros de la Corporacion Municipal.

La alcaldesa ha entregado los diplomas que acreditan su distinción con el nuevo cargo a cada uno de los mandos y en el que se recoge la fecha de resolución de su nombramiento como tal, así como un pin conmemorativo del Ayuntamiento. Han sido reconocidos y distinguidos los inspectores Juan Manuel Crespo Aucha y Miguel Ángel Montoro Solís; los subinspectores Lourdes Benítez, Francisco Javier Estapia, Francisco Javier Gutiérrez Mayi, Juan Luis Jiménez Atienza, Francisco José Martín Serrano, José Carlos Merchán Díaz y Antonio Morales Hidalgo; y los oficiales Antonio José Carnero, Ángel Escalona Román, José Luis Fernández Álvarez, Manuel López Quintero, Ismael Mota Gómez y José Manuel Rodríguez Sánchez-Noriega. Han excusado su ausencia por motivos de causa mayor el subinspector Clemente Cortés y los oficiales José Maldonado Espinosa y Alejandro Reina Mesa.

La regidora ha explicado que "a lo largo de los años se han venido produciendo ascensos y promociones en la Policía Local y habían pasado inadvertidas, no se había tenido en cuenta como hecho importante para nuestra ciudad, y para los policías y sus familias, un fruto que se recoge después de mucha vocación de servicio, de estudio y de esfuerzo, por lo que hemos organizado este acto para reconocer ese compromiso con Jerez".

García-Pelayo ha felicitado a los mandos “su compromiso día a día, su afán de superación y su colaboración con los demás cuerpos y fuerzas de Seguridad para hacer de Jerez una ciudad de primera también a efectos de seguridad, con capacidad de organizar grandes eventos internacionales y multitudinarios, que son nuestro orgullo y nuestra bandera" y también ha enumerado el papel fundamental de la Policía Local "en los momentos difíciles, como el apagón, la DANA, los incendios, y también en los momentos de disfrute y ocio de la ciudadanía con motivo de la Semana Santa, Feria del Caballo o Gran Premio de España de Motociclismo", un hecho por el que la Policía Local, como miembro del CECOP, ha sido distinguida con el Premio Especial Ciudad de Jerez en el acto celebrado el Día del Patrón de la ciudad.

"Siempre estáis a la altura, garantizáis nuestra seguridad y nuestra libertad. Desde el gobierno de Jerez seguiremos siempre apostando siempre por que nuestra Policía Local pueda tener los efectivos y medios suficientes. Gracias por haber apostado por promocionar, no es fácil, con el trabajo diario, y la propia conciliación. No sólo habéis promocionado vosotros, sino que también ha promocionado Jerez porque necesitamos un cuerpo de élite, en un mundo en el que hay tantas amenazas. Necesitamos una Policía Local cada vez más grande, cada vez más formada y cada vez más profesional. Muchas gracias por todo lo que hacéis y lo que vais a seguir haciendo", ha remarcado María José García-Pelayo.

Igualmente, la alcaldesa ha felicitado “a las familias de los mandos, y también de todos los agentes que forman la gran familia de la Policía Local, que tiene además en la nueva Jefatura que hemos estrenado su casa. Un proyecto que iniciamos también como equipo de gobierno en nuestra anterior etapa de gobierno, que después quedó unos años en 'stand by', y que cuando volvimos al gobierno de Jerez, aceleramos para su inauguración. Un espacio adecuado y en el que hemos reabierto también los cursos de formación de la Escuela de la Policía Local” y ha añadido que “las familias de los agentes son su mayor baluarte, su aliciente en los mejores y peores momentos, y su mayor orgullo. Un orgullo que es recíproco porque sois sabedores de que tenéis a hijos, hijas, nietos, o padres y madres que son servidores públicos ejerciendo una profesión de riesgo que garantiza la libertad constitucional y la convivencia en paz de todos. Por ello, nuestro mayor reconocimiento y admiración también a sus familias”.

La alcaldesa, entregando los diplomas que acreditan su distinción con el nuevo cargo a cada uno de los mandos.

Asimismo, la regidora ha recordado “el compromiso que nos hemos marcado como gobierno de Jerez de dotar a los agentes de la Policía Local de los mejores medios, tanto materiales como en el incremento del número de efectivos” de manera que, en cuanto a los medios, se ha incrementado en el presente mandato municipal flota de vehículos, se han incorporado las cámaras unipersonales a los uniformes, se ha estrenado la unidad de drones, un software para agilizar los procedimientos policiales en la Jefatura y se está en pleno proceso de digitalización del cuerpo, con el estreno de la primera promoción en años de 39 candidatos a policías en la Escuela de la Policía Local, que se inauguró el pasado 29 de septiembre.

Por su parte, el teniente de alcaldesa de Seguridad y Transformación Digital, José Ignacio Martínez, ha valorado "la profesional, entrega y lealtad institucional de la Policía Local, a la que reconocemos con este acto que es nuevo en la historia del cuerpo. Unos mandos preparados que hoy reciben su merecida distinción, tras una formación exigente. Nadie os ha regalado nada. Una Policía Local preparada, capacitada para los retos de las nuevas formas de combatir la delincuencia, y una formación que sustenta la confianza de los ciudadanos en su policía" y ha recordado "los pasos desde el primer momento de este gobierno municipal, con su alcaldesa al frente, para inaugurar la Jefatura, para mejorar las infraestructuras en cuanto a medios y a personal de la Policía Local, y asumir el compromiso de volver a formar nuevas promociones a través de la Escuela de Policía Local que se ha recién abierto". Finalmente, Martínez ha felicitado a las familias "por comprender y estar siempre al lado de la vocación de los policías, por comprender las exigencias y necesidades que su deber implica, y de cuya labor nos sentimos orgullosos".

Montoro: "Gracias a la alcaldesa por su interés e implicación con la Policía Local"

En su intervención en representación de los mandos, el inspector Miguel Ángel Montoro ha agradecido a la alcaldesa "su interés, implicación y sensibilidad para hacer posible este acto, que por primera vez se realiza en la historia del Policía Local de Jerez. Un acto muy emotivo, especial, que podemos compartir con nuestras familias, y que demuestra el respeto y el compromiso que tiene con la labor que desempeñamos como servidores públicos de Jerez".

Asimismo, Montoro ha indicado que "la ética, la humanidad y la integridad son la base de nuestro servicio diario por Jerez, y un ejemplo para los que empiezan en la Escuela de Policía Local" y ha tenido emotivas palabras de dedicatoria "a las familias de los policías locales, por compartir silenciosa y pacientemente las exigencias de nuestra vocación, y por su apoyo incondicional. Son nuestro pilar más importante y a ellos dedicamos la gran alegría que es ser reconocidos por nuestro ascenso. Seguiremos trabajando con orgullo, vocación y la responsabilidad que merece la gran ciudad que es Jerez".