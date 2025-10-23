La Policía Nacional detiene a un delincuente reincidente en el parking del Hospital de Jerez

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón, al que le figuran numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio, tras ser localizado merodeando en las zonas del aparcamiento del Hospital Universitario de Jerez.

Al detenido le figuraba una reclamación judicial por la Comisión de Delitos de Estafa y era conocido por los agentes actuantes por su reiteración delictiva en robos con fuerza y agresiones a facultativos sanitarios en el cercano Centro de Salud de la Serrana.

Su presencia en el aparcamiento fue detectada gracias a la vigilancia de los agentes

Los hechos ocurrieron el pasado viernes, 17 de octubre, sobre las 16:00 horas, cuando agentes uniformados del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), realizaban labores de patrullaje en las inmediaciones del centro hospitalario.

Durante el servicio, los policías observaron a un individuo manipulando los picaportes de varios vehículos estacionados y le sorprendieron in fraganti accediendo al interior de un turismo con la intención de sustraer efectos del interior de la guantera.

La rápida actuación policial permitió recuperar los objetos antes de que fueran sustraídos por completo.

El presunto autor fue detenido y trasladado a dependencias policiales, donde permaneció en el área de calabozos hasta su puesta disposición de la autoridad judicial.