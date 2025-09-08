La Policía Nacional incauta seis kilogramos de cocaína en Jerez

Agentes de la Policía Nacional han intervenido seis kilogramos de cocaína de gran pureza en un operativo desarrollado el pasado viernes en las inmediaciones de Jerez de la Frontera.

La actuación se enmarca en los dispositivos de seguridad que la Unidad de Drogas despliega de manera sistemática en diferentes puntos estratégicos de la Bahía de Cádiz. En dichos controles participan también la Unidad de Guías Caninos y otras unidades de Seguridad Ciudadana, con el objetivo de detectar movimientos sospechosos relacionados con el tráfico de drogas y de armas. Durante la noche del viernes, los agentes localizaron un vehículo sospechoso que accedía a la ciudad por la rotonda de Guadalcacín. Tras interceptarlo, comprobaron que su conductor transportaba una bolsa situada a los pies del asiento del copiloto que contenía los seis kilogramos de cocaína. Los investigadores destacaron que la sustancia viajaba a simple vista, sin medidas para ocultarla, pese a su elevado valor en el mercado ilícito.

El conductor, un ciudadano español de 28 años, natural de Jerez de la Frontera y con antecedentes policiales, fue detenido inmediatamente. Tras pasar a disposición judicial, el Juzgado de Instrucción de Guardia decretó su ingreso en prisión.

Se estima que la droga incautada podría alcanzar un valor superior al millón de euros en el mercado de consumo. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer el origen de la sustancia intervenida.