Intervenidos 2.000 kilos de hachís y un fusil de asalto en una operación policial contra el narcotráfico en el río Guadalete

Así ha sido la operación policial contra el tráfico de drogas en el Guadalete

Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo una operación contra el narcotráfico a gran escala que operaba a través del tramo navegable del río Guadalete y que almacenaba la droga en una finca de Jerez de la Frontera (Cádiz).

La operación se ha saldado con la incautación de 2.000 kilogramos de hachís, la intervención de un fusil de asalto AK-47 con su cargador municionado, la recuperación de dos vehículos todoterreno robados, que eran utilizados para el transporte de la droga. Asimismo, se ha procedido a la detención de un hombre, natural de Jerez, como presunto responsable de estos hechos.

Según ha informado la Policía Nacional, la investigación comenzó tras detectar en las últimas fechas un aumento de la actividad criminal en la zona, donde embarcaciones neumáticas de entre seis y ocho metros de eslora, equipadas con potentes motores, navegaban río abajo hasta el mar para encontrarse con Embarcaciones de Alta Velocidad (EAV) cargadas con grandes cantidades de hachís —y en ocasiones cocaína— procedentes del norte de África.

Tras el transbordo de la mercancía en alta mar, las lanchas tipo goma regresaban por el Guadalete para alijar la droga en sus orillas, desde donde era trasladada en vehículos 4x4 a diferentes ‘guarderías’ o ‘caletas’, utilizadas como almacenes antes de su distribución por España y otros países europeos.

La noche del 1 al 2 de noviembre, la Policía estableció un amplio dispositivo de vigilancia para detectar posibles embarcaciones sospechosas navegando por el río Guadalete.

Sobre las 3 de la madrugada, los agentes detectaron tres lanchas neumáticas que ascendían el río cargadas con fardos presumiblemente de hachís, así como dos todoterrenos que se dirigían hacia una zona de descarga.

Tras el desembarco de la droga, las dotaciones policiales siguieron a los vehículos hasta dos fincas de Jerez, la primera de ellas utilizada como almacén de las sustancias estupefacientes y la otra, como escondite de los vehículos, que posteriormente comprobaron que habían sido robados.

Con autorización del Juzgado de Instrucción de guardia de Jerez, se practicaron entradas y registros en ambos lugares, donde se hallaron los 2.000 kilos de hachís, el fusil AK-47 y los dos vehículos Land Cruiser sustraídos. Estos últimos contaban con un sistema de extintores conectados por tubos dirigidos a la parte trasera del vehículo, diseñado para liberar polvo y obstaculizar la persecución policial durante las fugas.

El detenido en el curso de la operación fue trasladado a los calabozos de la Comisaría de Jerez, quedando a disposición judicial.