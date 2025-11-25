Ponen en marcha una herramienta para denunciar daños en el patrimonio histórico de la provincia

La Asociación Profesional del Patrimonio Histórico y Arqueológico (ASPHA) lleva varios años trabajando intensamente en la difusión, conservación y defensa del patrimonio histórico-arqueológico de la provincia. Concretamente, en la agenda cultural jerezana ya son tradicionales sus 'Encuentros con el patrimonio arqueológico' que se vienen desarrollando de forma continuada en la localidad, así como su participación constante como colectivo que colabora en la planificación y la vida cultural de la ciudad, no sólo como asociación, sino también como representantes del colectivo cultural del municipio.

En esta ocasión, ha puesto en marcha una nueva herramienta de participación ciudadana destinada a reforzar la protección del patrimonio histórico, tanto urbano como rural. Desde ahora, cualquier persona podrá acceder al blog de la entidad y completar una hoja de incidenciaso de denuncias, para comunicar de forma sencilla cualquier acto, alteración o situación que pueda poner en riesgo los bienes patrimoniales.

Esta iniciativa pretende acercar la participación ciudadana a la protección de un patrimonio histórico que es de todos, y permite que cualquier persona pueda alertar de forma ágil ante posibles daños o amenazas.

La presidenta de ASPHA, Mª Carmen Reimóndez, que forma parte de la junta directiva desde hace seis años, destaca el desarrollo que está teniendo este colectivo, que ya integra numerosas disciplinas relacionadas con el patrimonio y ha traspasado las fronteras de lo provincial para dar paso a otras comunidades, sobrepasando ya la centena de socios en su cartera. De esta forma, se instaura como uno de los mayores colectivos dentro de las asociaciones culturales andaluzas. ASPHA siempre ha tenido muy presente, entre sus premisas, el poder de la comunicación, no sólo entre todos los agentes que están implicados en la conservación del patrimonio, sino entre éstos y la población general.

De hecho, el 'Encuentro con el patrimonio' surgió por la necesidad de dar a conocer a la ciudadanía todos aquellos resultados que se iban obteniendo de las actividades arqueológicas en la ciudad, pues en realidad, indica -”el fin último del patrimonio es su disfrute por la sociedad”. Esta actividad se ha instaurado como una gran oportunidad para crear espacio de intercambio y relación entre los distintos especialistas que integran el patrimonio y a la vez para devolver su inversión a la ciudadanía que, al fin y al cabo, es a quién se dirigen todas nuestras actuaciones. -“Nosotros trabajamos para la población, para salvaguardar la herencia de sus antepasados y asegurar, como especialistas, el legado que van a dejar a sus hijos”.

Sin embargo, los ciudadanos aún no son conscientes del papel principal que pueden desarrollar en la protección del patrimonio. Hay muchos casos en los que los bienes se han salvado por un aviso vecinal o se han conservado gracias a la presión social. Estamos convencidos de que la colaboración ciudadana es la mejor apuesta para proteger un patrimonio que es de todos.

Con esta nueva propuesta, desde ASPHA quieren ofrecer una herramienta ágil para que cualquier ciudadano pueda participar de manera activa en la defensa del patrimonio común. El formulario permite compartir información o comunicar un hecho, sin los reparos que causa acceder a un medio oficial. El blog es accesible a todos (http://asphaarqueologia.blogspot.com). Sólo hay que clicar en la pestaña “formulario de denuncias” copiarlo en word o similar y rellenarlo. Una vez enviado el documento al correo de la asociación (aspha.cadiz@gmail.com), ASPHA se encarga de verificar la información y, en caso necesario, trasladarla a la administración competente o a los agentes responsables de su gestión y protección, garantizando una total discreción por nuestra parte.

Asimismo, disponen también de un correo donde pueden trasladar cualquier duda "y nosotros estaremos encantados de servir de asesoramiento en cualquier tema relacionado con Patrimonio y Arqueología". Con esta nueva acción, la asociación refuerza su apuesta por la colaboración social como vía imprescindible para garantizar la preservación de los bienes culturales, una labor en la que la población tiene mucho que decir.

Para más información:

Blog de ASPA: http://asphaarqueologia.blogspot.com

Correo de contacto: aspha.cadiz@gmail.com