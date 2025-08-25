El PP defiende su presupuesto: "Supondrá un gran avance para Jerez"

El Partido Popular considera que el presupuesto municipal de este año, que se aprobará de manera definitiva en una sesión que se celebrará este martes, supondrá "un gran avance para Jerez" dado que conllevará una "mejora de los servicios públicos, el aumento de las inversiones y el incremento de la atención social". En un comunicado, la formación que está gobernando la ciudad señala que esta previsión contable que próximamente entrará en vigor es fruto del "gran trabajo realizado" tras la "estabilización económica del Ayuntamiento"

Esta formación afirma que, al llegar al gobierno de la ciudad tras las elecciones municipales de 2023, tuvo que hacer frente a unos "presupuestos de 2022 prorrogados y una deuda, nuevamente, descontrolada". En este sentido considera que ha sido un hito la negociación con el Ministerio de Hacienda para lograr un acuerdo sobre la previsión contable de este año "con un incremento de 50 millones de euros en los ingresos con respecto al vigente de 2022".

Entre las cifras destacadas por el PP apuntó el aumento del importe destinado a la ayuda a domicilio (un 216%), la atención social (71%) y la "media" de las partidas de servicios públicos (47,5%), además de otras subidas en el mantenimiento de centros educativos, limpieza viaria y recogida de residuos. Por este motivo, hizo un llamamiento a las formaciones de la oposición a que apoyen el presupuesto para que "la ciudad siga avanzando, mejore sus servicios públicos y se consolide entre las más importantes de Andalucía y España".

No obstante, también criticó al PSOE, al que le reprochó que no vaya a aprobar estas cuentas a pesar de que en un acto político celebrado en verano la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijera en Jerez "que la ciudad tenía presupuesto gracias a ella y al PSOE y que ahora reniegue y critique el mismo".