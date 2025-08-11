El PP exige explicaciones al PSOE "por los continuos problemas de los trenes con destino Jerez"

Al hilo de la avería de un tren Alvia entre Madrid y Cádiz días atrás que dejó a 427 pasajeros "tirados" varias horas en Córdoba sin aire acondicionado y en plena ola de calor, el PP de Jerez denuncia que es "uno más de todos los problemas que viene sufriendo el tren en nuestra ciudad y, en general, en el conjunto de España en la peor época que se conoce del transporte ferroviario español".

Ante "estos continuos problemas, el diario colapso del sistema, la interminable lista de trenes parados, pasajeros tirados, retrasos", el PP de Jerez pide a Mamen Sánchez "que haga algo por la ciudad y la provincia por la que es concejal y diputada nacional. No hace nada para que la autopista no tenga atascos a diario, no hace nada para las conseguir las necesarias inversiones que el aeropuerto necesita para no seguir perdiendo vuelos, pasajeros y competitividad. Y no hace nada para que los jerezanos puedan usar el tren con fiabilidad y tranquilidad. ¿Para qué sirve, entonces, Mamen Sánchez como diputada?”.

Desde el PP de Jerez aseguran que no comprenden "cómo el PSOE jerezano está escondido ante tantos problemas y tanta negligencia por parte del Gobierno de España". Ante este "nuevo caos", los populares exigen al PSOE que pida explicaciones a Pedro Sánchez y Óscar Puente "ante tantos problemas de uno de los sistemas de transporte que mejor funcionaba en España y que, de forma obvia, ahora es un problema diario".

“Está claro que no se atreven a defender a Jerez por temor a que Pedro Sánchez se enfade y los cese de sus puestos; les puede más aferrarse al cargo que los problemas de los jerezanos”, añaden desde el PP, formación que asegura que lleva "bastante tiempo denunciando los problemas de las comunicaciones para entrar y salir de la ciudad y la provincia".

Los populares denuncian que en "pleno mes de agosto, un año más, la noticia diaria sea que venir a Jerez o salir de la ciudad es un problema elijas el medio de transporte que elijas y eso tiene un responsable claro: el Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE".