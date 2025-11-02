El PP de Jerez califica de "mentiras y bulos" las acusaciones del PSOE sobre los plenos

El Partido Popular de Jerez lamenta "las nuevas mentiras del PSOE sobre supuestas burlas de asesores del Grupo Municipal Popular en el pasado pleno del viernes 31 de octubre", con las que "quieran tapar con nuevos bulos la inoperancia de unos políticos irresponsables que se ausentaron durante gran parte del pleno, cuya denuncia en redes de los populares ha sido el motivo principal de esta pataleta. De hecho, más de la mitad del PSOE faltó al pleno".

Desde el PP se niega "tajantemente cualquier burla de nadie vinculado al Partido Popular de Jerez y se acusa a los socialistas de querer engañar a la opinión pública para desviar la atención de lo que realmente ocurrió y que tanto parece molestarles, la denuncia en redes sobre la ausencia de más de la mitad de los concejales del PSOE durante toda la tarde del pleno".

Al PP de Jerez le parece "lamentable que varios concejales socialistas, incluida la diputada nacional y anterior alcaldesa, no lleven a cabo su responsabilidad como concejales de la oposición en un pleno y, en cambio, se dediquen a pasear e irse de tiendas".

“No está el PSOE para dar lecciones de nada, ya que lo único que hacen es lanzar bulos y atacar a asesores y técnicos del Ayuntamiento en su carrera desesperada por huir de su nefasta gestión como oposición”, señalan desde el PP, que añade que “la bronca y la mentira están instaladas en el PSOE de José Antonio Díaz y Mamen Sánchez como buenos alumnos de Pedro Sánchez y María Jesús Montero, más conocida ya como María Jesús Mentiras”.

Desde el Partido Popular de Jerez se pide a los socialistas “que se dediquen a aprender a hacer oposición, luego la intenten lleva a cabo y dejen ya las mentiras y bulos y los ataques a personas, y trabajen por aportar algo al avance de Jerez”.