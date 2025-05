El PP de Jerez sale en defensa de la gestión de Isabel Paredes: "Está reforzando la calidad de la educación pública"

El Partido Popular de Jerez ha calificado de "positiva" la labor que la delegada territorial de Desarrollo Educativo, Isabel Paredes, "viene realizando en los últimos años como defensora del compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con Jerez en materia educativa".

Como ha señalado la presidenta local del PP, María José García-Pelayo, "en estos años en los que Paredes ha sido la interlocutora de la Junta en materia educativa, la educación pública ha dado grandes pasos hacia delante en nuestra ciudad". "No hay más que ver el compromiso con la eliminación de las aulas prefabricadas que el PSOE construyó en el IES Lola Flores o con la rehabilitación y apertura del Centro de FPO San Juan de Dios que el PSOE cerró”, destaca García-Pelayo.

La presidenta popular pone en valor la oferta de Formación Profesional pública, "que ha aumentado en grado superlativo en estos años, pese a que en los años del PSOE en el Ayuntamiento se promovió exclusivamente la FP privada". "También se ha completado la red de comedores escolares en los centros de Infantil y Primaria y se han aumentado considerablemente los servicios como aula matinal, tanto en el casco urbano como en la zona rural", añade García-Pelayo.

Los populares consideran que las críticas del PSOE "esconden una frustración por ver cómo cuando ellos gobernaban en la Junta solo había recortes y cierres en la educación pública y, ahora, con el Gobierno de Juanma Moreno en la Junta, el avance y mejora ha sido bastante notable".

“¿Por qué el PSOE no pidió la dimisión de nadie cuando el PSOE cerró San Juan de Dios mientras fomentaba un centro de FP Privado? ¿Por qué el PSOE no pidió ninguna dimisión ni la pareció mal que el PSOE en la Junta recortara líneas de Infantil desde que Pilar Sánchez era delegada territorial? ¿Por qué el PSOE no pidió que dimitieran sus delegados de Educación cuando se cerraron centros en la zona rural o se recortaron líneas en colegios del casco urbano?”, se preguntan desde el PP jerezano, convencidos de que el PSOE "quiere ahora disculparse con los ciudadanos por su herencia de recortes y pasos atrás de la educación pública".