El PP de Jerez reclama al Gobierno que baje el IVA de alimentos y productos frescos

El Partido Popular de Jerez denuncia que "mientras el Gobierno de Sánchez insiste en presentar buenos datos macroeconómicos, la realidad de las familias jerezanas es muy distinta ya que llenar la nevera cuesta más que nunca y cada compra supone un esfuerzo económico creciente. La cesta de la compra básica se ha convertido en un lujo para demasiadas familias".

Por eso, el PP reclama al Gobierno Central "que se mueva para aliviar la tensión económica de muchas familias y baje el IVA de los alimentos básicos, como los huevos, la leche o los productos frescos para que pasen del 4% al 0%". Una medida que los populares sostienen muy necesaria para ayudar tanto a las familias como al sector primario.

Del mismo modo, el PP insta al PSOE a rebajar temporalmente del 10 al 4% el IVA de las carnes, pescados y conservas para recuperar el consumo de esos alimentos saludables "que las familias han tenido que reemplazar por alimentos ultraprocesados".

Es una realidad, añaden los populares jerezanos, que en los últimos años, "las familias están sufriendo las consecuencias de una prolongada crisis de precios que ha afectado de manera directa a la cesta de la compra. Según los datos más recientes, los productos alimentarios básicos han experimentado subidas sin precedentes: el aceite de oliva supera ya el 60% de incremento, la lecha más de un 50%, el pan, las frutas y hortalizas continúan al alza, y los productos frescos como la carne o el pescado han alcanzado precios que resultan inasumibles para muchas familias".

"En Jerez, donde el comercio de proximidad, la hostelería y la industria agroalimentaria son sectores esenciales para el empleo, esta situación tiene un efecto multiplicador negativo ya que la subida de precios no sólo reduce la capacidad de consumo de las familias, sino que también afecta a la competitividad de los negocios y a la economía de la ciudad", denuncian los populares jerezanos.