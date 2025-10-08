El PP de Jerez responde que "el PSOE no tiene credibilidad en materia de vivienda tras ocho años sin haber hecho ni promovido ninguna vivienda asequible"

El PP de Jerez ha respondido a las críticas del PSOE sobre vivienda y autobuses explicando que "no es nuevo que el PSOE de Jerez vaya dando tumbos con el norte totalmente perdido pero el último caso de su portavoz relacionado con la vivienda roza el esperpento, más allá de que sea una prueba más de la hipocresía socialista y de que no tienen ni proyectos ni ideas y que se limitan a criticar por criticar al gobierno popular de Pelayo".

Añaden los populares en una nota que "el pasado mes de julio, el PSOE emitía un comunicado en el que reclamaba públicamente que el Ayuntamiento cediera suelo para la construcción de vivienda, exigiendo la puesta a disposición de parcelas para facilitar el desarrollo de nuevas promociones. Era, a juicio del propio portavoz socialista, su propuesta 'estrella' en materia de vivienda. Algo que el PSOE durante sus ocho años de gobierno nunca hizo y que, en cambio, el PP sí estaba haciendo de cara a facilitar el acceso a la vivienda de los jerezanos".

"Sin embargo, ahora, apenas unos meses después, el propio portavoz socialista critica precisamente lo que él mismo pedía: la cesión de suelo para la construcción de viviendas. En un nuevo giro discursivo sin sentido, el señor Díaz sostiene que debe ser el propio Ayuntamiento quien construya directamente las viviendas, desdiciéndose de su propuesta anterior", subraya el comunicado.

El Partido Popular denuncia "esta falta de coherencia y de responsabilidad por parte del PSOE jerezano, que parece más interesado en la confrontación política que en aportar soluciones reales y serias a un asunto tan importante como es el acceso a la vivienda", añadiendo que "llama especialmente la atención que estas declaraciones vengan de quien fue delegado de Urbanismo cuatro años y responsable del gobierno socialista que en ocho años no construyó una sola vivienda pública, no cedió ni una sola parcela para vivienda asequible, y cuya gestión se centró en favorecer la renta libre y la expansión de las viviendas turísticas".

Sobre las "sonrojantes las declaraciones del PSOE local solicitando autobuses urbanos que funcionen", los populares consideran que "en este serial de ver quién es el socialista que le toma más el pelo a los jerezanos, el capítulo de hoy no puede sino dejar perplejos a los ciudadanos".

La presidenta de NNGG, Silvia Rodríguez, recuerda que “si el PSOE quiere autobuses urbanos que funcionen no tienen más que ir a las cocheras y comparar los vehículos turcos estropeados que ellos dejaron con los autobuses completamente nuevos que ya han comenzado a llegar. Parece una tomadura de pelo que el PSOE que dejó un servicio sin funcionar, sin subvención del Ministerio, con pérdida de viajeros, y con autobuses turcos que no funcionaban y cuyo contrato ha habido que rescindir, ahora pretenda erigirse en salvador del transporte público".

Rodríguez añade que, "además, para colmo, el mismo PSOE que pide autobuses que funcionen votó en contra de que el Ayuntamiento adquiriera los primeros 25 autobuses nuevos que, vía renting, ya están llegando a la ciudad. Pero es que no sólo votaron en contra de que Jerez tuviera los autobuses que ahora reclaman, es que presentaron un recurso que retrasó un mes todo el expediente administrativo y, por tanto, retrasó la llegada de esos autobuses que el PSOE no fue capaz de traer y que sí está trayendo el gobierno de Pelayo".

“Porque al PSOE nunca le interesó que Jerez tuviera 25 autobuses nuevos porque pone en evidencia que el PP es capaz de hacer en dos años lo que no fue capaz el PSOE en ocho”, añade Silvia Rodríguez, que apunta que "los socialistas ya no solo es que no defiendan es que hacen hasta bromas con que el Gobierno de Pedro Sánchez no invierta en Jerez, que es el colmo del servilismo político y de la bajeza moral de un PSOE que sonríe a Pedro Sánchez cuando castiga a Jerez. Pero los jerezanos ya los conocen y así han ido hablando, una y otra vez, en las urnas, de forma consecutiva”.