El PP lamenta que "el PSOE obligará a empresas de Jerez a tener que atender en catalán para mantener a Sánchez en Moncloa"

Junts ha anunciado este martes un pacto con el Gobierno para "blindar" el catalán en el Proyecto de Ley de Atención al Cliente, que regulará este servicios en las grandes empresas y las operadoras de servicios básicos de interés general. El partido de Carles Puigdemont asegura que "será obligatorio que los trabajadores de los servicios de atención al cliente conozcan el catalán para poder atenderlos respetando sus derechos lingüísticos". Esta obligación afectará "a la totalidad de los servicios básicos de interés general y a cualquier empresa de más de 250 trabajadores o que facture más de 50 millones anuales" incluso fuera de Cataluña, según Junts.

Ante esta tesitura, el PP de Jerez lamenta que "el PSOE vuelve a dar un golpe a las empresas de Jerez con más de 250 empleados al pactar con Junts la obligatoriedad de atender en catalán. Una nueva cesión del PSOE para intentar mantener a Sánchez en Moncloa que van a pagar las empresas jerezanas" y que "el PSOE se dedique única y exclusivamente a ceder ante el independentismo catalán sólo porque necesita los siete votos de Junts para que Sánchez sigua de presidente aunque lo haga siempre a cambio de la igualdad de los españoles, de la solidaridad entre territorios, de la vigencia de la Constitución y, ahora, de la libertad de empresa".

Los populares denuncian "este nuevo ataque del PSOE a las empresas jerezanas que, ahora, tras este acuerdo, estarán obligadas a hacer un importante gasto para poder atender en catalán, una circunstancia que desde el PP sostienen que debería, en todo caso, ser una opción que libremente adopte una empresa con público, clientela o negocio en Cataluña y considere que es necesario hacer esa atención".

"¿Cómo va a explicar el PSOE de Jerez a las empresas jerezanas el gasto en adaptar atención al cliente, web y cualesquiera que sean sus formas de contacto al catalán aunque no tengan oficinas ni sedes en Cataluña o, ni siquiera, clientes catalanes? Estamos asistiendo a un auténtico despropósito por parte de los socialistas que son capaces de todo con tal de seguir un poquito más en Moncloa y, de esa forma, intentar salvar a Pedro Sánchez no sólo de desafección ciudadana sino de todo su circuito judicial que afecta a su familia, su partido y su gobierno”, subrayan desde el PP.