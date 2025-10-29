El PP reclama al Gobierno de Sánchez que cumpla con las necesidades de la Policía Nacional y la Guardia Civil de Jerez

El PP de Jerez, "además de las continuas peticiones del Partido Popular para que el Gobierno de Pedro Sánchez aumente los medios humanos y materiales de la Policía Nacional, reclama reforzar la plantilla de la Guardia Civil en la ciudad además de los recursos técnicos. Dos cuerpos a los que el Gobierno de Sánchez no atiende ante el progresivo deterioro de las condiciones en las que realizan su trabajo los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Los populares han insistido en que "la seguridad es una clara prioridad y, por tanto, además de insistir en la necesidad de que la Comisaría de Policía Nacional tenga una calificación mayor que permita el aumento de la plantilla", por lo que instan al ministro del Interior a que cumpla los compromisos con los agentes tanto de la Policía como de la Guardia Civil".

Desde el PP subrayan que "el trabajo de los agentes es extraordinario y, en coordinación con la Policía Local, se están consiguiendo buenos resultados en materia de seguridad ciudadana, pero es una evidencia que faltan agentes y faltan medios para poder atender las necesidades de una ciudad tan poblada como extensa, pero también, para poder cubrir la necesidad de una provincia que merece ser declarada como Zona de Especial Singularidad como el PP y los sindicatos policiales han reiterado en multitud de ocasiones sin que desde el PSOE se haya hecho absolutamente nada".

Recuerdan desde el PP jerezano que "los agentes realizan cada día un trabajo más que necesario y muy profesional que merece el reconocimiento y el cumplimiento de los compromisos por parte del Gobierno de España, llevando a cabo, de una vez por todas, medidas como la equiparación salarial, el reconocimiento de la profesión de riesgo o las mejoras de las condiciones laborales y de jubilación".

"Mejoras que", como propone el PP "una vez más, pasan también por impulsar un plan integral contra el narcotráfico con medios suficientes para combatir esta lacra o restituir el Organismo de Coordinación del Narcotráfico (OCON Sur) cuya desaparición ha supuesto un retroceso en la lucha contra las redes criminales".

En la propuesta del PP se incluye "endurecer las penas y agilizar los procesos judiciales contra narcotraficantes y sus redes de apoyo y fomentar la cooperación operativa entre los distintos cuerpos policiales (UIP, UPR, GRECO y Guardia Civil) para mejorar la efectividad en la lucha contra el crimen organizado".

“La seguridad de los jerezanos y el respaldo a quienes nos protegen debe ser una política de Estado y desde el PP exigimos al Gobierno de Pedro Sánchez más medios, más coordinación y más compromiso con los hombres y mujeres que se juegan la vida cada día para garantizar la tranquilidad en nuestras calles”, finaliza el comunicado.