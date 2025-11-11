El PP reivindica su compromiso con la cultura y la lectura con motivo del Día de las Librerías

Con motivo del Día de las Librerías, que se conmemora este 11 de noviembre, el PP de Jerez reitera su compromiso con la cultura, la lectura y el sector del libro, "pilares fundamentales para el desarrollo educativo, social y económico de nuestra ciudad".

El responsable popular de Cultura, Francisco Zurita, ha situado el fomento de la lectura y el apoyo a los libreros jerezanos como una prioridad dentro de su acción cultural y del gobierno local. "Prueba de ello ha sido el gran éxito de la reciente Feria del Libro de Jerez, que se volvió a llenar de vida y público, consolidándose como una de las citas culturales más queridas por los jerezanos. El evento supuso un importante impulso tanto para los libreros locales como para los autores jerezanos, que encontraron en la feria un espacio de encuentro, promoción y venta de sus obras", subrayan desde el partido.

Desde el PP de Jerez se destaca el papel fundamental de las librerías como "motores culturales de los barrios y centros de vida intelectual de la ciudad". Por ello, el PP reafirma su compromiso de seguir apoyando a los libreros, escritores y agentes culturales locales, favoreciendo la creación, la lectura y el disfrute de la cultura en todos los rincones de Jerez.

“Las librerías son mucho más que comercios: son espacios de encuentro, conocimiento y libertad. Desde el gobierno local seguiremos trabajando para que la lectura llegue a todos y para que nuestros libreros cuenten con el respaldo que merecen”, ha señalado Francisco Zurita. Precisamente, este impulso manifiesto a la cultura y la lectura "es una de las grandes potencias que la ciudad ofrece en su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031".