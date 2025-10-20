El PP responde a Díaz: "Nadie ha dejado más deuda en Jerez que el PSOE en sus ocho años en el Ayuntamiento"

El Partido Popular de Jerez ha criticado duramente al PSOE por "su falta de legitimidad para hablar sobre gestión económica después de los ocho años de desastrosa administración en el Ayuntamiento de Jerez. Los socialistas no pueden dar lecciones sobre finanzas públicas cuando su legado ha sido una ruina económica sin precedentes que dejó a la ciudad al borde del colapso y de la que se está recuperando gracias a la buena y responsable gestión popular”.

"Nadie ha dejado más deuda que el PSOE", ha afirmado la popular Silvia Rodríguez, quien ha subrayado que "la deuda generada durante los mandatos socialistas aumentó en más de 360 millones de euros, lo que ha tenido un impacto directo en la calidad de vida de los jerezanos y en la capacidad del Ayuntamiento para afrontar proyectos de desarrollo y servicios básicos".

El PP también ha señalado que, "durante el gobierno socialista, el periodo medio de pago a proveedores (PMP) llegó a superar los 400 días, lo que afectó gravemente a las pequeñas y medianas empresas locales, que vieron cómo se retrasaban de manera insostenible los pagos por parte del Consistorio. Esta situación, además de dañar la economía local, reflejaba un claro ejemplo de la ineficacia y desorden en la gestión de los recursos públicos".

En cuanto a las empresas municipales, los populares recuerdan que "el PSOE tuvo que acudir al rescate 'in extremis' de entidades como Comujesa y Fundarte, que estuvieron al borde de la quiebra debido a la mala administración y la falta de planificación financiera. Es incomprensible que quienes nos dejaron con esta herencia de descontrol y ruina ahora se presenten como expertos en economía”, ha señalado Rodríguez.

"En cambio, ahora el Gobierno del PP ha congelado la deuda, ha logrado aprobar un Presupuesto Municipal con el visto bueno de Hacienda, algo que el PSOE no hizo en sus dos últimos años, e incluso ha empezado a pagar al Ministerio 30 millones de esa gran deuda que el PSOE se encargó de incrementar", añade Silvia Rodríguez.

El Partido Popular de Jerez exige al PSOE "que asuma su responsabilidad por la grave situación económica que dejaron en el municipio. Los jerezanos merecen un gobierno serio, comprometido y con capacidad para gestionar sus recursos de manera eficiente. Eso es lo que el PP está demostrando con su gestión", concluyó la dirigente popular.