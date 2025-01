El PP responde al PSOE de Jerez: "Han perdido el norte"

El PP de Jerez responde al balance de 2024 que han realizado este miércoles José Antonio Díaz, portavoz del Grupo Municipal Socialista, y Jesús Alba, viceportavoz. Los populares lamentan que “queda confirmado que el PSOE jerezano ha perdido el norte y, lo que es peor, ha perdido el pulso a la ciudad”, añadiendo que el portavoz socialista "está más pendiente de ganar puntos dentro de su partido que de la realidad de Jerez, haciendo gala del más puro estilo sanchista, plagado de bulos, mentiras y una política bronca que nada tiene que ver con la realidad de los jerezanos y jerezanas".

La popular Silvia Rodríguez ha señalado que "ya los jerezanos dijeron adiós a esta política de barro y follonera del PSOE y está claro que a Jerez le está yendo mucho mejor con la política de diálogo, consenso, serenidad y normalidad institucional del gobierno de Pelayo”.

“Mal que le pese al portavoz socialista, el único recorte que ha habido en Jerez ha sido el del apoyo de los ciudadanos al PSOE, el único retroceso ha sido el del PSOE y los jerezanos ya dejaron de creer las mentiras y el catastrofismo de un portavoz socialista que, por muy enfadado que aparezca ante los medios de comunicación, también sabe que Jerez va mucho mejor ahora que con los gobiernos socialistas”, añade Rodríguez.

Desde el PP lamentan que el PSOE "no dedique su tiempo ni su labor de oposición a trabajar por Jerez, a presentar propuestas y construir y no estar permanentemente demostrando a los ciudadanos que les amarga que Jerez avance y progrese, que haya menos paro, más empresas, más autónomos, más turismo y mejores servicios públicos. Y todo con una congelación de la deuda municipal y afrontando los pagos con Hacienda. Se empeña el PSOE en pintar una realidad que nadie en Jerez comparte ni ve porque no es real".

"¿Cómo se atreve el portavoz socialista a dar lecciones de gestión cultural cuando para 2031 se limitaron a presentar una chapa y hasta devolvieron la subvención que dio Diputación porque no supieron en que gastarla? ¿Cómo se atreve el partido de Pedro Sánchez a hablar de subida de impuestos cuando, después de toda las que ha hecho a los ciudadanos, ahora obliga a los ayuntamientos a crear una nueva tasa de basura?", preguntan los populares.

El PP remarca que "aún hay mucho trabajo por hacer y muchas cosas por mejorar en la ciudad, pero tenemos un gobierno en el Ayuntamiento que sigue trabajando mal que le pese al PSOE, que solo trata de torpedear la mejora de los servicios públicos y vota en contra de las mejoras para los trabajadores y para los servicios”.