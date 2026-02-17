El precio de los hoteles en Jerez estará limitado durante una semana
El Gobierno de España adopta la medida en los municipios que han tenido desalojos de población por la borrasca Leonardo.
Los servicios hoteleros y de hospedaje no podrán incrementar sus tarifas hasta el miércoles 25 de febrero.
La Junta de Andalucía autoriza el acceso de los vecinos a Las Pachecas y Los Cejos del Inglés en Jerez
El Consejo de Ministros ha acordado este martes, a propuesta del ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, limitar el precio durante una semana de los servicios hoteleros y de hospedaje en 14 municipios de Andalucía y de Extremadura en los que se ha tenido que desalojar a población debido a la borrasca Leonardo.
Los hoteles en los municipios donde sigue habiendo desalojados o realojados no podrán incrementar sus precios respecto a los que tenían el mes previo al inicio de la emergencia, ha explicado el Ejecutivo.
Se trata de municipios de cinco provincias diferentes: Cádiz (Grazalema, Jerez de la Frontera, Ubrique, Vejer de la Frontera), Granada (Nívar, Montefrío, Pinos Puente y Zagra), Jaén (Cazorla y Santisteban del Puerto), Málaga (Benaoján y Ronda) y Badajoz (Burguillos del Cerro y Medellín).
Esta limitación entra en vigor este miércoles y se extenderá hasta el día 25 de febrero como medida preventiva para garantizar que no haya potenciales problemas mientras a algunas familias se les prolonga la estancia fuera de sus casas y conforme va retornando el turismo.
Es la primera vez que el Gobierno hace uso del real decreto-ley aprobado la semana pasada que permite al Ejecutivo declarar una situación de emergencia para una limitación temporal de precios y garantizar así el acceso equitativo a bienes y servicios.
El decreto permite al Gobierno topar precios de productos o servicios cuando se produzcan acontecimientos extraordinarios como fenómenos meteorológicos, catástrofes naturales o accidentes graves, con el objetivo de garantizar un acceso equitativo a esos productos y servicios.
En este acaso, se acuerda su aplicación para establecer una limitación de precios en los 14 municipios mencionados, que son aquellos en los que hay más de 10 personas desalojadas y en los que estas representan al menos, el 0,1 % de la población del municipio.
Los establecimientos están obligados a informar de que existe una limitación de precios y cuáles son de manera transparente, habiéndose fijado que, en caso de incumplimiento, los consumidores tienen derecho a reembolso.
En el acuerdo, el Consejo de Ministros ha hecho, además, un reconocimiento explícito a aquellos establecimientos que han colaborado en facilitar realojos con agilidad de la mano de las administraciones.
También te puede interesar
Lo último